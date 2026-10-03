À peine le rassemblement de la sélection égyptienne avait-il repris son souffle après le début de son parcours dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027 qu'une nouvelle polémique a éclaté, en raison de rapports médiatiques évoquant des tensions au sein de l'Égypte, avant que les responsables de la sélection ne sortent démentir ces rumeurs et affirmer l'absence de toute crise entre le staff technique et les joueurs.

L'Égypte a entamé son parcours dans les éliminatoires par un match nul vierge face à l'Angola, avant de retrouver son équilibre grâce à une large victoire sur le Soudan du Sud sur le score de cinq buts à zéro, tandis qu'elle conclura son rassemblement par un match amical contre l'Afrique du Sud, demain dimanche, au stade international du Caire.

Le journaliste égyptien Ahmed Abdel Basset a dévoilé, lors de son passage dans l'émission « Al-Kora Maâ Fayek » sur la chaîne « MBC Masr 2 », des détails qu'il a dit concerner l'ambiance au sein du rassemblement de la sélection égyptienne.

Abdel Basset a indiqué que Khaled El-Derandaly, membre du conseil d'administration de la Fédération de football et chef de la délégation de la sélection au Soudan du Sud, pourrait prendre des mesures contre Ibrahim Hassan, le manager de la sélection, s'il présentait un rapport comportant des détails sur ce qui s'est passé durant la période où il était à la tête de la délégation, précisant que l'affaire pourrait aller jusqu'à son limogeage.

Il a également évoqué l'existence d'un sentiment de colère chez un certain nombre de joueurs de la sélection à l'égard de Hossam Hassan, le sélectionneur, en raison de ce qu'il a qualifié de débordements verbaux à l'encontre des joueurs lors du match contre l'Angola, et plus précisément sur le banc des remplaçants après la sortie de Mohamed Salah du terrain.

















Il a ajouté qu'Ibrahim Hassan avait adressé des propos offensants à certains joueurs après le match, ce qui a provoqué, selon son récit, un sentiment de colère au sein de l'équipe, avant que Hossam Hassan ne tente de désamorcer la situation, de présenter ses excuses et d'apaiser les tensions.

Ahmed Abdel Basset a également affirmé que Mohamed Salah avait quitté le rassemblement de la sélection en colère, et que ce qui s'était passé avait engendré un climat de tension au sein de l'équipe.

Selon le même récit, les détails de la crise sont parvenus à Khaled El-Derandaly, avec une allusion à la possibilité que certains joueurs soient absents du prochain rassemblement si l'état de tension se maintient.

Abdel Basset a cité les noms de Mohamed Salah, Omar Marmoush et Mohamed Abdelmoneim parmi les joueurs qui pourraient ne pas rejoindre le prochain rassemblement, aux côtés d'autres joueurs, si la crise n'était pas réglée.









La sélection égyptienne dément les propos offensants et l'altercation avec Salah

En réponse, Mohamed Mourad, le responsable médiatique de la sélection égyptienne, s'est empressé de démentir les rumeurs faisant état de propos offensants ou d'altercations au sein de la sélection.

Mourad a affirmé, dans des déclarations envoyées aux journalistes, qu'Ibrahim Hassan n'avait insulté ou injurié aucun des joueurs de la sélection pendant le match contre l'Angola ou à l'issue de celui-ci.

Il a également démenti l'existence d'une altercation entre Hossam Hassan et Mohamed Salah, affirmant que les séquences vidéo montrant le sélectionneur et le capitaine de la sélection sur le banc des remplaçants ne comportaient aucune altercation entre eux.

Il a précisé que le staff technique n'avait pas tenu de réunion avec les joueurs après le match, les membres du staff se trouvant dans une petite pièce du stade du Caire, tandis que les joueurs étaient à l'intérieur du vestiaire.

Il a ajouté que tout le monde s'était ensuite rendu à l'hôtel, où Hossam Hassan avait retrouvé les joueurs à table et s'était attaché à les soutenir et à leur remonter le moral.

Mourad a insisté sur l'absence de tout sentiment de colère collective ou d'accord entre des groupes de joueurs pour boycotter l'intégration de la sélection lors du prochain rassemblement.









Ibrahim Hassan monte au créneau : une plainte auprès du procureur général

Les répercussions de la crise ne se sont pas arrêtées aux démentis, puisqu'Ibrahim Hassan, le manager de la sélection égyptienne, a annoncé engager une action en justice contre l'émission « Al-Kora Maâ Fayek » à la suite des déclarations évoquant ce qui se serait passé au sein du rassemblement de l'Égypte.

Ibrahim Hassan a déclaré dans des propos accordés au site « Yalla Kora » : « Je vais déposer une plainte auprès du procureur général contre l'émission Al-Kora Maâ Fayek, et l'avocat a déjà commencé à engager les démarches. »

Ainsi, les informations circulant au sujet de l'ambiance du rassemblement de la sélection égyptienne se sont transformées en une crise publique, entre un récit évoquant des tensions et de la colère au sein de l'équipe et une réponse officielle démentant ces détails, en attendant que les procédures judiciaires et les rapports officiels révèlent la vérité sur ce qui s'est passé au cours de la période écoulée.