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Avec son nul 1-1 sur le terrain d’Arsenal, le Borussia Dortmund se surpasse d’une certaine manière et fait preuve d’une résilience et d’une conviction exemplaires. Le BVB jouera forcément les titres.

Il est presque difficile de croire que Joane Gadou ne joue au Borussia Dortmund que depuis l’été. Plus étonnant encore, le défenseur n’a que 19 ans. Gadou semble franchir à une vitesse folle des étapes que d’autres professionnels mettent toute une carrière à atteindre, quand ils y parviennent.

Il y a moins d’un mois, Gadou livrait déjà une très bonne prestation lors du nul 2-2 de Dortmund face au Bayern Munich, dans le choc de Bundesliga. À Munich, il avait convaincu par sa vitesse, son engagement sans concession dans les duels, sa vision du jeu et son comportement au pressing. Ses coéquipiers et le directeur sportif Ole Book ne tarissaient déjà pas d’éloges à son sujet à Munich. L’entraîneur Niko Kovac semblait lui aussi séduit, même s’il avait alors déclaré que Gadou n’était pas encore là où il souhaitait le voir . Kovac lui donne régulièrement des cours particuliers pour travailler notamment son placement et son jeu de tête. À Dortmund, on aimerait aussi qu’il participe davantage aux actions offensives.

Message reçu. À Londres, Gadou a récupéré le ballon à la 55e minute, loin dans sa propre moitié de terrain, avant de partir à la course. Un crochet ici, un changement de direction là : il a éliminé deux adversaires, puis, après 48 mètres, a glissé le ballon dans la course de Maximilian Beier. Celui-ci a conclu avec autant de sang-froid que de panache, à la hauteur du raid solitaire de Gadou. Ces deux exploits individuels sont intervenus alors que le BVB, après une première période décevante, avait haussé collectivement son niveau et trouvé le courage nécessaire pour tenir tête à Arsenal.

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Qu’ont dit les coéquipiers de Joane Gadou au BVB après sa grande prestation ?

Sans le raid de Gadou, ces efforts auraient toutefois pu rester vains. Ses coéquipiers ne lui ont donc pas ménagé leurs compliments. « C’est un monstre, la façon dont il avance balle au pied et utilise son corps. Il a fait ça très, très bien », a déclaré le buteur Beier au micro de Prime Video. Selon lui, c’était une « action de classe mondiale » : « Il a accéléré de façon incroyable, a laissé deux adversaires derrière lui, puis m’a donné un bon ballon. Je l’ai mis au fond. »

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Le gardien de Dortmund Gregor Kobel a lui aussi salué son coéquipier : « C’était une superbe action individuelle de Gadou, qui a conduit à notre but. » Nico Schlotterbeck, capitaine de Dortmund et partenaire de Gadou en défense centrale, a ajouté : « Son premier contrôle est incroyable et, ensuite, il a de la vitesse, nous le savons. »

Petit problème pour le BVB : après cette prestation face à Arsenal, durant laquelle Gadou a également été très convaincant défensivement , même les derniers grands clubs de Premier League qui ne l’avaient pas encore remarqué ont dû constater que ce défenseur, formé au PSG, au Red Bull Salzbourg puis à Dortmund, possède les qualités idéales pour évoluer dans l’une de leurs équipes. Gadou, dont le transfert peut coûter jusqu’à 25 millions d’euros au BVB, pourrait quitter Dortmund plus tôt que le club ne le souhaiterait.

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La résilience du BVB force le respect

Car au BVB, ce nul à Londres l’a confirmé, un véritable collectif est en train de se former. Jobe Bellingham, lui aussi âgé de seulement 21 ans, est devenu cette saison un titulaire capable de faire la différence. Konstantinos Karetsas, 19 ans comme Gadou, devrait lui aussi de nouveau enthousiasmer les supporters une fois pleinement rétabli. Quant à Daniel Svensson, souvent sous-estimé et présent pratiquement partout à Londres, il n’a que 24 ans. Cette équipe compte plusieurs joueurs que l’on aimerait voir évoluer longtemps ensemble.

Mais le présent n’est pas mauvais non plus. Du moins si l’on considère surtout les résultats et la manière dont ils sont obtenus. Que le football pratiqué par le Borussia sous les ordres de Niko Kovac ne soit souvent pas brillant n’a rien d’une révélation : c’est un fait. Mais Dortmund a déjà pris cette saison tellement de points dans des matches qui semblaient perdus depuis longtemps, ou impossibles à renverser, que cela ne peut plus relever du hasard.

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Sur le terrain d’Arsenal, le BVB s’est encore surpassé. La manière dont Dortmund est revenu après 15 à 20 premières minutes catastrophiques, qualifiées à juste titre de « somnolentes » par Nico Schlotterbeck, a été remarquable. Il faut une sacrée résilience et une grande confiance en soi pour y parvenir. Pendant 20 minutes, l’équipe ne voit pas le ballon, puis elle parvient à « faire sauter le verrou » de l’une des équipes les plus fortes et les plus régulières d’Europe, qui n’avait encore laissé échapper aucun point à domicile, « grâce à l’intensité », selon Schlotterbeck.

Bien sûr, le 1-1 doit beaucoup aux deux exploits individuels de Gadou et Beier. Mais on ne se lance dans une course comme celle de Gadou après un tel début de match que si l’on croit en soi et, surtout, en son équipe. Il en va de même pour Beier, qui n’avait jusque-là rien réussi dans cette rencontre. Quelques minutes auparavant, il avait même manqué un très bon centre de Daniel Svensson en voulant absolument contrôler le ballon de l’extérieur du pied, plutôt que de le reprendre directement dans sa course de l’intérieur du pied.

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Le BVB prend des points comme une grande équipe et rappelle même le Bayer Leverkusen champion

Dimanche dernier, le BVB a su gérer une situation particulièrement tendue : après le nul du Bayern la veille, il devait gagner pour prendre la tête du classement. Il a ensuite arraché un point à une solide équipe d’Arsenal, certes avec la réussite nécessaire, mais aussi grâce à une nette amélioration et à une seconde période courageuse.

À cela s’ajoute le fait que Dortmund a souvent renversé des matches en fin de rencontre cette saison. Le BVB ne joue peut-être pas comme une grande équipe, mais il prend des points comme une grande équipe.

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Même si le phénomène était alors bien plus marqué, cela rappelle par certains aspects la saison 2023/2024 du Bayer Leverkusen. Le club avait inscrit 13 buts dans le temps additionnel, toutes compétitions confondues, devenant d’abord le « Bayer de la dernière minute » , puis champion d’Allemagne. Jusqu’ici, le BVB n’a inscrit un but décisif dans le temps additionnel qu’une seule fois, lors de sa victoire 3-2 contre le Werder Brême en Coupe d’Allemagne. Dortmund a toutefois déjà réalisé sept retours, toutes compétitions confondues, en haussant son niveau de jeu après la pause. Cela vaut aussi pour les grands rendez-vous face au Bayern Munich, lorsque Fabio Silva a inscrit à la 89e minute le but du 2-2, sans que ce soit immérité, ou désormais face à Arsenal. Lors des victoires contre le VfB Stuttgart (1-0) et contre Brême en Coupe d’Allemagne, Niko Kovac a également fait entrer les hommes qui allaient faire gagner son équipe : Jobe Bellingham, futur passeur décisif contre Stuttgart, et Marcel Sabitzer, futur buteur contre Brême.

Le BVB a toujours progressé en seconde partie de saison ces dernières années

Il est évidemment beaucoup trop tôt pour prédire la fin de la saison. D’autant que le BVB devra sans doute encore gagner au moins deux de ses trois prochains matches de Ligue des champions pour terminer parmi les huit premiers et atteindre la phase à élimination directe sans passer par les barrages. Mais si Dortmund évolue comme ces dernières années, lorsqu’il a toujours été meilleur en seconde partie de saison qu’en première, le BVB jouera forcément le titre de champion.

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D’autant que le BVB est en passe de réaliser l’une des meilleures premières parties de saison de son histoire. Le Bayern se montre certes très dominateur cette saison, mais il a aussi laissé filer un bon nombre de victoires et fait face à une série de blessures .

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