Le BVB doit-il désormais trembler ? Le méga-transfert d'Arsenal est sur le point d'être bouclé

Selon des informations concordantes de Sky et de The Athletic, entre autres, le milieu de terrain de 28 ans va rejoindre les Gunners pour 87,5 millions d’euros. Guimaraes deviendrait ainsi la deuxième recrue la plus chère de l’histoire du club à Arsenal. Derrière Declan Rice, arrivé de West Ham United en 2023 pour 117 millions d’euros. À l’avenir, les deux pourraient former un duo au milieu de terrain.

Pour Newcastle, ce serait le troisième départ de renom de l’été. Sandro Tonali a rejoint Tottenham Hotspur pour 108 millions d’euros, Anthony Gordon le FC Barcelone pour 80 millions d’euros. En cas de conclusion du transfert de Guimaraes, les recettes s’élèveraient à 276 millions d’euros, un montant qu’aucun club ne dépasse dans le monde sur ce marché des transferts.

C’est aussi en raison de son mécontentement face à cette ligne directrice que l’entraîneur à succès de longue date Eddie Howe a récemment démissionné à la surprise générale. Son successeur devrait être l’Allemand Matthias Jaissle. Il travaille actuellement encore pour Al-Ahly en Arabie saoudite, qui appartient, comme Newcastle, au fonds souverain saoudien PIF.

Felix Nmecha et Joao Palhinha sont évoqués comme successeurs

Au rayon des dépenses, les Magpies, toujours très dépensiers ces dernières années, se sont montrés plutôt plus retenus lors de cette période de transferts. Newcastle a investi 161 millions d’euros pour des joueurs en grande majorité jeunes et à fort potentiel de développement, comme Bazoumana Toure (pour 50 millions d’euros en provenance de Hoffenheim) ou Aladji Bamba (pour 35,5 millions en provenance de l’AS Monaco).

Si Guimaraes quitte le club, un successeur devrait arriver au milieu de terrain axial. Felix Nmecha, du Borussia Dortmund, est surtout cité à ce sujet. Selon le quotidien français L'Equipe, le joueur de 25 ans est la solution privilégiée. Le BVB réclame, selon les informations disponibles, 120 millions d’euros pour Nmecha, encore sous contrat jusqu’en 2030. Selon ESPN , Newcastle s’intéresse également à Joao Palhinha. Le Bayern Munich veut absolument se débarrasser du joueur de 31 ans après son prêt à Tottenham et réclame environ 25 millions.

Guimaraes a rejoint Newcastle en janvier 2022 en provenance de l’Olympique lyonnais pour 50 millions d’euros. En raison d’un pourcentage à la revente négocié à l’époque, environ 7,5 millions du montant de transfert désormais convenu devraient revenir à Lyon. En 195 matches officiels avec Newcastle, Guimaraes a inscrit 31 buts et délivré 32 passes décisives, et il a remporté la Coupe de la Ligue en 2025. Il a récemment participé à la Coupe du monde en Amérique du Nord avec la sélection brésilienne.