Le briseur de rêves du Barça prend une décision inhabituelle après sa retraite

Divock Origi, l'ancienne star de Liverpool, a troqué ses crampons contre les livres : il a intégré l'université Harvard seulement 5 mois après sa retraite.

L'ancien attaquant belge, âgé de 31 ans, poursuit sa nouvelle carrière en étudiant à la Harvard Business School, aux États-Unis, après avoir mis un terme à sa carrière de footballeur en juin dernier.

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Origi a rejoint le programme « Crossover Into Business » de Harvard, qui aide les sportifs professionnels à développer leurs connaissances dans le domaine des affaires et à se préparer à la vie après la retraite.

Le programme s'étend sur un semestre et met les participants en relation avec des mentors issus des étudiants en MBA, en mettant l'accent sur l'acquisition de compétences pratiques dans le domaine des affaires, plutôt que sur l'obtention d'un diplôme universitaire complet.

L'ancien joueur belge nourrit de multiples ambitions en dehors du football, avec un intérêt particulier pour l'industrie de la mode. Il travaille également au développement d'une agence de football baptisée « DLF Sports », en partenariat avec Marvin Willem Ofori.

Origi avait déjà révélé sa passion pour sa nouvelle voie, déclarant : « Je suis vraiment engagé à pratiquer la mode comme un métier », selon le journal « The Sun » britannique.

L'ancien attaquant de Milan a ajouté qu'il souhaitait connaître l'histoire de cette industrie et, à terme, travailler aux côtés de certains des plus grands créateurs du monde.

Malgré son éloignement des terrains, Origi reste présent dans la mémoire des supporters de Liverpool, lui qui fut l'un des joueurs les plus influents de l'ère de l'entraîneur Jürgen Klopp, durant 7 années couronnées de succès passées à Anfield.

L'homme des buts décisifs

Origi a rejoint Liverpool en provenance du club français de Lille en 2014, pour environ 10 millions de livres sterling, et s'est fait connaître en inscrivant des buts décisifs, notamment le but de la victoire spectaculaire à la 96e minute face à Everton, en décembre 2018, après une bévue célèbre du gardien Jordan Pickford.

Ses moments les plus marquants sous le maillot de Liverpool sont survenus lors de la remontée historique face à Barcelone, en demi-finale de la Ligue des champions en 2019, lorsqu'il a inscrit deux buts lors de la victoire 4-0 à Anfield, dont le quatrième but décisif, venu après un corner joué rapidement par Trent Alexander-Arnold. Le Barça s'était imposé à l'aller sur son terrain (3-0).

Origi a également marqué le deuxième but lors de la victoire de Liverpool 2-0 contre Tottenham, en finale de la Ligue des champions (2018-2019) dans la capitale espagnole, Madrid, contribuant ainsi grandement au sacre de son équipe.

L'attaquant belge faisait aussi partie de l'équipe sacrée championne de Premier League en 2020, Liverpool mettant fin à une attente de 30 ans pour reconquérir le titre.