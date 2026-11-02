Le brio de Diomande menace le Real Madrid d'une facture salée

Le Real Madrid devra verser une prime financière supplémentaire au RB Leipzig si l'Ivoirien Yan Diomandé parvient à remporter le Ballon d'Or durant son passage avec le club madrilène.

Le transfert de Yan Diomandé au Real Madrid l'été dernier a été l'une des opérations les plus marquantes du marché, le club madrilène ayant déboursé une somme colossale pour s'attacher les services du joueur en provenance du RB Leipzig, lequel a su, malgré la brièveté de sa carrière au plus haut niveau du football, prouver qu'il était l'un des ailiers les plus prometteurs au monde.

Les montants financiers de l'opération n'avaient rien d'ordinaire, puisque sa valeur initiale s'est élevée à 125 millions d'euros, avec la possibilité de grimper jusqu'à 140 millions d'euros en cas de réalisation de certaines conditions et variables.

Le réseau « Sky Sports Allemagne » a révélé que l'une de ces conditions résidait dans le fait que l'ailier ivoirien remporte le Ballon d'Or durant la période où il porte le maillot du Real Madrid.

D'après ce qu'a rapporté le réseau allemand, le Real Madrid devra verser 2,5 millions d'euros au RB Leipzig si Diomandé parvient à être sacré de cette prestigieuse récompense.

Cette prime découle d'une condition réclamée par Marcel Schäfer, le directeur sportif du club allemand, lors des négociations avec le club présidé par Florentino Pérez.

Après un début de saison qui avait suscité certains doutes en raison du peu de temps de jeu et de sa timidité sur le terrain, Diomandé a explosé ces dernières semaines, en particulier depuis la suspension de Vinícius Júnior en championnat espagnol, à la suite de l'épisode où il a tiré les cheveux de Saliba lors de la rencontre face à Villarreal.

Le joueur a réussi à marquer un but ou à en délivrer un autre lors de cinq des six derniers matches disputés par l'équipe dirigée par José Mourinho.

Diomandé a disputé 14 matches cette saison, dont sept en tant que titulaire, au cours desquels il a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives, mais plus important que ses statistiques, il y a le grand impact que sa présence sur le terrain a eu sur le rendement de l'équipe.

De même, l'engagement défensif de l'ailier ivoirien, en plus des qualités qu'il offre lorsqu'il est en possession du ballon, a donné un nouvel élan au Real Madrid.

La comparaison entre lui et Vinícius Júnior est devenue inévitable, les impressions comme les statistiques confirmant que Diomandé est actuellement en tête dans la course pour s'assurer une place dans le onze de départ, au vu du niveau affiché par les deux joueurs en ce moment.

Et bien que Diomandé, âgé de 19 ans, ait encore un long chemin à parcourir avec la sélection de Côte d'Ivoire et beaucoup à offrir et à prouver, ses prestations remarquées au cours du dernier mois ont fortement attiré l'attention.

La pression liée au fait d'être l'un des joueurs les plus chers de l'histoire du football restera présente tout au long de sa carrière, mais c'est son niveau sur le terrain qui déterminera si les montants financiers colossaux déboursés pour le recruter paraîtront exagérés ou non.