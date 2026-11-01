Le Bayern Munich a encaissé un double coup dur après la confirmation des absences d'Ismael Saibari et de Serge Gnabry dans les rangs bavarois au cours de la période à venir.
Le duo s'était blessé lors du match face au Borussia Dortmund, qui s'est soldé par un match nul (2-2), samedi soir, dans le cadre du championnat d'Allemagne.
Le Bayern Munich a déclaré, dans un communiqué sur son site officiel : « Saibari a été victime d'une déchirure du ligament syndesmotique de la partie droite de l'articulation de la cheville, et l'international marocain a déjà subi une intervention chirurgicale couronnée de succès. »
Le club allemand a ajouté : « De son côté, Gnabry souffre d'une déchirure musculaire à l'arrière de la cuisse gauche. »
Le Bayern Munich occupe la tête du classement du championnat d'Allemagne avec 18 points après les 8 premières journées.