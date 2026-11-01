Le Bayern Munich a encaissé un double coup dur avec la confirmation de l'absence d'Ismaël Saïbari et de Serge Gnabry dans les rangs bavarois au cours de la prochaine période.
Le duo s'était blessé lors du choc face au Borussia Dortmund, qui s'est soldé par un match nul (2-2), samedi soir, dans le cadre du championnat d'Allemagne.
Le Bayern Munich a déclaré, dans un communiqué sur son site officiel : « Saïbari a subi une rupture du ligament syndesmotique de la partie droite de l'articulation de la cheville, et l'international marocain a déjà été opéré avec succès. »
Le club allemand a ajouté : « De son côté, Gnabry souffre d'une déchirure musculaire à l'arrière de la cuisse gauche. »
Le Bayern Munich occupe la tête du classement du championnat d'Allemagne avec 18 points après les 8 premières journées.