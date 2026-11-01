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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Le Bayern Munich révèle la blessure de Sibari et annonce qu'il a subi une opération réussie

I. Saibari
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bundesliga
Maroc
S. Gnabry
Maroc
Allemagne

Coup dur pour le Bayern Munich

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Le Bayern Munich a encaissé un double coup dur avec la confirmation de l'absence d'Ismaël Saïbari et de Serge Gnabry dans les rangs bavarois au cours de la prochaine période.

Le duo s'était blessé lors du choc face au Borussia Dortmund, qui s'est soldé par un match nul (2-2), samedi soir, dans le cadre du championnat d'Allemagne.

Le Bayern Munich a déclaré, dans un communiqué sur son site officiel : « Saïbari a subi une rupture du ligament syndesmotique de la partie droite de l'articulation de la cheville, et l'international marocain a déjà été opéré avec succès. »

Le club allemand a ajouté : « De son côté, Gnabry souffre d'une déchirure musculaire à l'arrière de la cuisse gauche. »

Le Bayern Munich occupe la tête du classement du championnat d'Allemagne avec 18 points après les 8 premières journées.

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