Le Bayern Munich réussit un retour en force sans précédent en un laps de temps incroyable

Samedi après-midi, le Bayern Munich a finalement remporté les trois points de manière spectaculaire lors de son déplacement au SC Fribourg. L'équipe de Vincent Kompany est revenue au score après avoir été menée 2-0 et s'est imposée 2-3 dans les dernières secondes du temps additionnel. Deux buts de Tom Bischof et un de Lennart Karl ont permis au Bayern de décrocher les trois points.

Le Bayern a débuté le match en difficulté, Harry Kane étant absent pour cause de blessure, tandis que son remplaçant habituel, Nicolas Jackson, était suspendu. C'est donc Serge Gnabry qui a eu l'occasion de jouer en attaque.

En première mi-temps, le Bayern a certes eu la plupart du temps la possession du ballon, mais c'est Fribourg qui s'est créé les occasions les plus dangereuses. Lucas Höler et Niklas Beste se sont montrés menaçants à plusieurs reprises, mais le gardien Manuel Neuer a maintenu son équipe dans la course grâce à de superbes arrêts. De son côté, le Bayern ne s'est vraiment créé des occasions qu'à l'approche de la mi-temps, sans résultat.

Les deux équipes sont donc rentrées au vestiaire sur un score de 0-0, même si cela semblait être un coup de chance pour les visiteurs. Fribourg jouait avec beaucoup d’énergie et d’audace et mettait constamment le Bayern sous pression. L’équipe de Kompany avait du mal à percer la défense compacte.

Fribourg a frappé dès la reprise. Johan Manzambi a récupéré le ballon et a décoché un tir dévastateur de loin : 1-0. Neuer n'a rien pu faire face à ce tir qui s'est logé dans la lucarne.

Fribourg est ensuite resté l'équipe la plus dangereuse et a failli doubler la mise par l'intermédiaire de Höler. Le Bayern a tenté de renverser la tendance en effectuant plusieurs changements, notamment en faisant entrer Jamal Musiala et Michael Olise. Olise s'est également créé une occasion en or, mais a tiré à côté à bout portant.

Le 2-0 est finalement tombé à la mi-temps de la seconde période. Sur un corner de Beste, le ballon a rebondi sur Neuer avant d'atterrir chez Höler, qui a marqué à bout portant, avec une légère déviation de Kim.

Tout a basculé dans les dernières minutes. Le Bayern est d'abord revenu à 2-1 grâce à un tir lointain de Tom Bischof, puis ce même milieu de terrain a égalisé à 2-2 dans le temps additionnel après un corner court.

Dans les dernières secondes du temps additionnel, le Bayern a même réussi à marquer le but de la victoire : Alphonso Davies s'est retrouvé seul sur la ligne de touche et a centré à ras de terre, permettant au jeune prodige Lennart Karl de marquer à bout portant et de sceller le score final de 2-3.

Ce but est tombé à la 90e+9, alors que l'arbitre Daniel Siebert avait initialement accordé au moins huit minutes de temps additionnel. Fribourg était furieux et a massivement protesté auprès de l'arbitre, mais n'a rien obtenu : grâce à ces trois points, le Bayern reste inatteignable en tête de la Bundesliga.