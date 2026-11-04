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Manchester United v Crystal Palace - FA Youth CupGetty Images Sport
Christian Guinin
Traduit par

Le Bayern Munich n’a plus que des chances d’outsider ? Le Real Madrid aurait trouvé un accord avec un talent d’exception

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J. Gabriel
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La lutte pour JJ Gabriel s’intensifie. Le Real Madrid semble avoir les meilleures cartes en main, mais le Bayern Munich serait lui aussi encore dans la course.

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Selon les informations de Sky, le jeune prodige de Manchester United et le Real Madrid ont déjà trouvé un accord de principe verbal en vue d’un transfert.

L’opération devrait désormais avancer rapidement, mais aucun accord définitif n’a encore été conclu. D’autres clubs intéressés, comme le Bayern Munich ou le Paris Saint-Germain, ne seraient donc pas encore totalement hors course pour le joueur de 16 ans.

Selon Christian Falk, responsable de la rubrique football de Bild, qui s’exprime sur son site cfbayerninsider, les Munichois auraient même encore des chances bien réelles de recruter Gabriel. Des discussions se poursuivraient entre le FCB et l’entourage du jeune Anglais.

Compte tenu des problèmes de blessures actuels en attaque, qui privent notamment le club le plus titré d’Allemagne d’Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Muiala et Luiz Diaz, un transfert dès le prochain mercato hivernal pourrait intéresser le Bayern. Il avait déjà filtré ces dernières semaines que Gabriel serait intégré à l’équipe première en cas d’accord.

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Ligue des Champions

04 nov. 2026

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Bundesliga

07 nov. 2026

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Le journal espagnol Sport avait récemment écrit que le Real était en position de grand favori pour recruter Gabriel. Le joueur aurait éconduit le PSG et affirmé vouloir absolument rejoindre l’Espagne et la LaLiga.

Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images

Pourquoi JJ Gabriel quitte-t-il Manchester United cet été ?

Une chose est déjà certaine : Gabriel quittera son club actuel, Manchester United, cet été. Il joue pour les Red Devils depuis l’âge de onze ans et a inscrit 23 buts en 23 matches avec les U18 la saison dernière. Ces performances lui ont valu d’être élu meilleur joueur de la Premier League U18. En août, il a également fait ses débuts professionnels, devenant le plus jeune joueur de l’histoire du club à évoluer en équipe première.

En raison des règles liées au Brexit, Gabriel ne peut normalement rejoindre un club d’un autre pays qu’à partir de 18 ans. En Angleterre, il ne peut actuellement signer qu’un contrat de boursier et devra attendre ses 17 ans pour signer un contrat professionnel. Les origines de ses parents pourraient toutefois lui offrir une échappatoire : selon les informations de Sky, Gabriel souhaite demander un passeport chypriote. Un transfert serait ainsi possible dès janvier.

Gabriel avait récemment fait les gros titres après avoir apparemment demandé à Manchester United d’annuler son enregistrement auprès du club. Cette demande aurait provoqué un « choc » à United et serait « presque sans précédent », rapportait le Telegraph.

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