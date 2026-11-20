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Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, a donné une estimation de la durée d'indisponibilité du Canadien Alphonso Davies, blessé.

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Davies s'est blessé sous le maillot de sa sélection face au Guatemala, mais Eberl estime que la blessure n'est pas aussi grave qu'elle aurait pu l'être et que le club croit en la capacité du joueur à retrouver son niveau d'antan.

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En conférence de presse, Eberl a indiqué que le Bayern ne s'attendait pas à une longue absence du latéral gauche, précisant : « Tout d'abord, nous ne pensons pas que son absence sera si longue. Sans donner de date précise, nous ne pensons pas qu'elle dépassera deux ou trois semaines, ce qui signifie que la blessure n'est pas aussi grave qu'elle aurait pu l'être. »

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Le dirigeant allemand a ajouté que Davies avait traversé une période difficile sur les plans personnel et sportif, soulignant que l'on parle souvent des joueurs à travers les titres, les trophées et les buts, sans évoquer suffisamment les parcours personnels et les obstacles qu'ils doivent surmonter au cours de leur carrière.

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Eberl a poursuivi : « Davies a vécu des moments difficiles. Il suffit de se rappeler la grave blessure qu'il a subie avec sa sélection, cette lourde blessure au genou, puis les problèmes musculaires qui ont suivi. »

Et de continuer : « Et maintenant, il y a ce dernier épisode, après avoir glissé sur une pelouse en très mauvais état au Guatemala. Honnêtement, les choses n'auraient pas pu plus mal tourner pour lui. »

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Le directeur sportif du Bayern a insisté sur le fait que l'impact psychologique des blessures n'est pas moins important que l'aspect physique : « Bien sûr, c'est un joueur et un être humain qui a des émotions, et une chose pareille l'affecte. Mais c'est précisément là qu'intervient notre responsabilité, et c'est ce que nous avons constaté avec lui. »

Eberl a ajouté : « Avant la trêve internationale, Davies était en passe de redevenir le joueur qu'il était avant sa grave blessure au genou. Et nous sommes convaincus à 100 % qu'avec notre soutien, celui du club et de nos supporters, il retrouvera ce niveau. Il reviendra bientôt sur le terrain et sera de nouveau un atout majeur pour l'équipe. »

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Âgé de 25 ans, Davies s'est blessé lors de la victoire du Canada face au Guatemala (3-2), le 13 novembre dernier, en quart de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF.

Le joueur du Bayern Munich a dû quitter la pelouse après seulement 6 minutes de jeu, à la suite d'une chute alors qu'il tentait d'intervenir pour stopper une attaque adverse.

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Le 16 novembre, à l'issue des examens médicaux passés par le joueur, le club bavarois a annoncé qu'il souffrait d'une légère déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse gauche, sans préciser alors la durée de son indisponibilité.

Cette nouvelle blessure s'ajoute à un long calvaire pour Davies, victime en mars 2025 d'une rupture du ligament croisé du genou droit, ainsi que d'une lésion du ménisque, avec la sélection canadienne.

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Il avait alors été opéré, avant un long programme de rééducation de 261 jours, puis avait fait son retour sur les terrains en décembre de la même année.