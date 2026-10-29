Le Bayern Munich est entré dans la course à la signature du jeune talent Wael Mahia, joueur du Borussia Mönchengladbach, le club bavarois ayant entamé ses démarches pour explorer la possibilité de recruter le joueur d'origine marocaine, âgé de 17 ans, alors que plusieurs clubs européens s'intéressent à ses services.

Le journal allemand « Bild » a confirmé ce jeudi les informations du journaliste de « Sky Sport - Allemagne », Florian Plettenberg, concernant l'intérêt du Bayern pour le recrutement de Mahia, précisant que Max Eberl et Christoph Freund, responsables de la direction sportive du club, ont pris contact avec l'entourage du joueur pour se renseigner sur les détails de son contrat et sur les conditions d'un éventuel transfert.

Selon le rapport, le Bayern a déjà effectué les préparatifs nécessaires pour étudier le transfert, et ses chances de le conclure pourraient augmenter s'il décidait de passer sérieusement à l'action.

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Mahia n'est plus un simple talent prometteur dans les rangs de Mönchengladbach ; il s'est imposé à un jeune âge et est devenu le plus jeune joueur à marquer un but dans l'histoire du club en Bundesliga, lorsqu'il a trompé la vigilance du Bayern Munich lors de la saison 2025-2026.

Selon le site officiel de la Bundesliga, Mahia évolue au milieu de terrain, est né le 31 décembre 2008 et possède les nationalités allemande et marocaine. Il était auparavant devenu le plus jeune joueur à disputer un match avec Mönchengladbach en Bundesliga, lorsqu'il a fait ses débuts dans la compétition avant d'avoir atteint ses 17 ans.

Une progression remarquable

Lors de la saison en cours, le jeune joueur a poursuivi sa progression et a disputé sept matchs en Bundesliga, au cours desquels il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive, selon les statistiques du site officiel de la compétition.

L'intérêt pour Mahia ne se limite pas au Bayern Munich, puisque le réseau « Sky - Allemagne » a rapporté que le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et Leipzig suivent également sa progression, aux côtés d'autres clubs européens.

Le réseau a indiqué que son transfert durant le mercato hivernal semble peu probable pour le moment, tandis que la situation pourrait se préciser davantage l'été prochain.

En revanche, Mönchengladbach cherche à prolonger le contrat de son jeune joueur, qui court actuellement jusqu'en 2028, dans un contexte d'intérêt croissant pour ses services.