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FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images
Oliver Maywurm
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Le Bayern Munich « a aussi acheté le risque » : Oliver Kahn reproche à Uli Hoeneß ses déclarations sur Jamal Musiala

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Oliver Kahn, ancien gardien emblématique du Bayern Munich et ex-patron du directoire, porte un regard très critique sur les récentes déclarations du président d’honneur du FCB, Uli Hoeneß, concernant la situation de Jamal Musiala.

Un club ne devrait « pas faire comme si respecter le contrat qu’il a lui-même signé était un acte de générosité particulière. Le club n’a pas seulement acheté les performances du joueur. Il a aussi accepté le risque », a écrit Kahn sur LinkedIn, en référence aux propos controversés tenus par Hoeneß le week-end dernier.

« Les clubs aiment se présenter comme une famille. Cela devient problématique quand on parle de famille tant que cela ne coûte rien, puis de chiffres dès que cela devient cher », a poursuivi Kahn.

Dans l’émission « Sonntags-Stammtisch » de la BR, Hoeneß avait été interrogé sur la manière dont le Bayern Munich gérait la maladie de Musiala. Comme on le sait publiquement depuis la préparation estivale, le meneur de jeu souffre d’un dysfonctionnement neurologique susceptible de provoquer de brèves absences. Deux de ces absences l’avaient fait s’effondrer lors des matches amicaux contre le RB Leipzig et le 1. FC Heidenheim, en août. Depuis, la dose de son traitement a de nouveau été augmentée et aucun autre incident de ce type ne s’est produit.

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Bayern Munich : qu’a dit Hoeneß au sujet de Musiala ?

Évoquant le contrat très lucratif de Musiala, Hoeneß a parlé d’un « dilemme » et expliqué : « Il a une maladie qui ne se guérit pas facilement, mais que les médicaments permettent de maîtriser dans une certaine mesure. Mais retrouvera-t-il un jour le niveau de performance qu’il avait auparavant… » Le dirigeant du FCB a ainsi exprimé publiquement ses doutes au sujet de Musiala. « Pourtant, il continue à toucher de l’argent. Imaginez que le Bayern Munich remette maintenant son contrat en question et dise : “Ce qu’il peut apporter aujourd’hui n’est plus ce qui était prévu dans le contrat…” »

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Hoeneß a certes formulé cette hypothèse, mais le simple fait qu’il se soit exprimé ainsi sur la situation de l’international allemand a suscité des critiques, auxquelles Kahn s’est désormais associé. Les dirigeants d’un grand club comme le FCB doivent certes « traduire les personnes en chiffres », a estimé l’homme de 57 ans, qui a dirigé le directoire du Bayern de 2021 à 2023. Mais la « question décisive » est de savoir « s’ils sont encore capables de faire le chemin inverse. Voient-ils encore la personne derrière l’actif devenu indisponible ? Le club soutient-il le joueur ou seulement son contrat ? »

FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images

Kahn estime en revanche tout à fait normal que la situation contractuelle de Musiala puisse être discutée en interne au FCB. « Ce n’est pas cynique de se poser ces questions. Ne pas se les poser serait un manque de professionnalisme », a-t-il déclaré. Le contrat actuel de Musiala, qu’il a signé en février 2025 et qui le lie jusqu’en 2030 au club le plus titré d’Allemagne, lui rapporterait, primes comprises, jusqu’à 30 millions d’euros par an.

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Jamal Musiala, blessé, manque au Bayern depuis fin septembre

Une fois la maladie de Musiala maîtrisée, il a disputé son premier match officiel de la saison début septembre et s’est montré en forme, avec trois contributions directes à des buts au total lors du match de Ligue des champions contre Bodö/Glimt (5-0, un but) et en Bundesliga contre l’Union Berlin (7-0, un but et une passe décisive).

Musiala devait ensuite figurer dans le onze de départ de l’équipe d’Allemagne pour les débuts du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp face aux Pays-Bas, fin septembre, mais il s’est blessé à un muscle pendant l’échauffement. Depuis, le joueur aux 46 sélections avec l’Allemagne est indisponible. Musiala pourrait retrouver les terrains après l’actuelle trêve internationale.

Écrit parOliver Maywurm

Correspondant football allemand et européen

Rédacteur GOAL DE / SPOX

📝 Bio: J’ai grandi près de la belle Trèves, la plus ancienne ville d’Allemagne. Après des études de germanistique, j’ai effectué un stage chez GOAL et j’ai suffisamment bien travaillé pour pouvoir ensuite faire mon stage de formation à Munich. Depuis 2017, je suis rédacteur chez GOAL et SPOX.

⚽ Comment je suis arrivé au football :

Autant que je me souvienne, le jeune Lars Ricken au milieu des années 90 était le premier héros de mon enfance. La victoire de l’Allemagne à l’Euro 1996, le premier grand tournoi que j’ai suivi consciemment, a scellé mon amour pour le football.

🎯 Principaux axes de mon travail :

Recherche et rédaction d’actualités (surtout les transferts)

Délégation d’articles SEO

🌟 Mes moments de football préférés :

Le but en or d’Oliver Bierhoff à la finale de l’Euro 1996, le but décisif de Mario Götze en finale de la Coupe du Monde 2014. Et moins évident mais tout aussi marquant : À sept ans, voir au stade comment notre Eintracht Trier éliminait le tenant du titre de la Coupe UEFA, Schalke, puis le tenant du titre de la Ligue des champions, le Borussia Dortmund, en DFB-Pokal.

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