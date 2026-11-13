Le Barça trouve enfin le défenseur central de l'avenir

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Le jeune défenseur ghanéen Hafiz Gariba a attiré tous les regards au sein du Barça Atlètic, après être devenu l'un des piliers essentiels de l'effectif de l'entraîneur Juliano Belletti, grâce à ses qualités défensives et à sa capacité à construire le jeu depuis l'arrière, en plus de sa vitesse et de sa puissance dans les duels aériens, le tout dans un contexte d'intérêt croissant de clubs européens pour le recruter.

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Le quotidien catalan "Sport" a indiqué que Gariba jouit d'une grande estime au sein du vestiaire de l'équipe réserve, aussi bien en raison de son niveau technique et physique que de son caractère calme et de ses bonnes relations avec ses coéquipiers, soulignant que le jeune défenseur dispose d'une large marge de progression.

D'Accra à l'académie du Barça

L'histoire de Gariba a commencé dans un environnement modeste de la capitale ghanéenne, Accra, où il a été repéré par la fondation Marcet, avant son transfert au Barça en janvier 2025.

En raison d'obstacles administratifs qui ont empêché son inscription directe à l'académie, il a entamé son parcours avec le club de Codolar, en quatrième division catalane.

Malgré son jeune âge, le joueur a attiré l'attention grâce à sa taille et à sa vitesse dans la couverture défensive, ce qui en a fait une cible des recruteurs du Barça et du Real Madrid, avant que le club catalan ne finalise son recrutement, Toni Hernández ayant été la figure principale derrière l'opération.

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Gariba a rejoint l'équipe des jeunes "B", avant d'être promu dans l'équipe des jeunes "A" la saison dernière sous la direction de Pol Planas, où il a montré une nette progression dans ses capacités défensives, sa lecture du jeu et sa gestion des duels individuels.

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Une chance avec Flick

Au cours de l'été dernier, le défenseur ghanéen a eu l'occasion de participer aux entraînements de l'équipe première sous la direction de Hansi Flick, après avoir attiré l'attention du staff technique.

Mais il a contracté un virus qui l'a éloigné des terrains pendant plus d'une semaine et l'a empêché de se rendre au stage de préparation en Angleterre.

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Gariba a 19 ans, étant né le 9 janvier 2007 dans la ville ghanéenne de Techi. Il mesure 187 cm et a pour particularité de jouer du pied gauche.

Il a également disputé 6 matchs en Ligue des champions de la jeunesse lors de la saison 2025-2026, avant d'être promu au Barça Atlètic, et il a récemment livré une performance remarquée face à Manresa, lors de la rencontre qui s'est terminée par une victoire de son équipe sur un score de trois buts à zéro, le 8 novembre.

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"Sport" a salué son niveau, notamment sa supériorité dans les duels aériens et au sol ainsi que la précision de ses passes, estimant que le Barça possède le défenseur central dont l'équipe première aura besoin à l'avenir.

Un contrat jusqu'en 2028 et un intérêt européen

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Le journal a ajouté que Gariba est lié au Barça par un contrat jusqu'en 2028, qui comprend la période restante de la catégorie des jeunes ainsi que deux années supplémentaires en tant que joueur professionnel.

Malgré l'intérêt de nombreux clubs européens pour s'attacher ses services, le souhait du joueur est de poursuivre son aventure au Barça, où il se sent à l'aise et où il veut continuer à progresser.

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Mais les deux parties ne sont pas encore parvenues à un nouvel accord, et le club ne s'est pas non plus récemment activé pour régler le dossier.

La clause libératoire de son contrat s'élève à 20 millions d'euros, un montant qui pourrait ne pas représenter un obstacle pour les clubs intéressés, surtout au vu des qualités que possède le joueur et de la hausse attendue de sa valeur à mesure qu'il continue de briller.

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Entre la volonté du Barça de conserver son talent et l'intérêt européen croissant, l'avenir de Gariba demeure l'un des dossiers qui méritent d'être suivis au sein de l'académie du club catalan.