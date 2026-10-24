Le Barça surveille une star de la Juventus avant le mercato hivernal

Le FC Barcelone a entamé l'étude de différents scénarios, en vue du prochain mercato hivernal, dans la perspective d'un départ du latéral gauche Alejandro Baldé, dont le rôle a reculé dans les plans de l'entraîneur Hansi Flick.

Le quotidien Sport a rapporté que le Barça a relancé son intérêt pour le recrutement de l'Italien Andrea Cambiaso, joueur de la Juventus.

Selon le site Calciomercato, le Barça continue de surveiller le joueur italien et pourrait relancer son intérêt pour lui si les postes de latéral de l'équipe connaissaient un quelconque départ au cours de la prochaine période.

Le site a précisé que la Juventus a fixé la valeur de Cambiaso à environ 30 millions d'euros, sachant que son contrat court jusqu'en juin 2029.





Ces informations prennent de l'importance à l'heure actuelle, après que le quotidien Il Messaggero a indiqué que Jorge Mendes, l'agent de Baldé, a proposé les services du joueur à l'AS Rome.

Cambiaso, âgé de 25 ans, possède plusieurs caractéristiques qui en font une option attrayante pour le Barça. C'est un latéral qui se distingue par sa capacité à parcourir de longues distances sur les deux côtés du terrain. Il est également à l'aise sur les flancs droit et gauche, et a l'habitude de se projeter pour appuyer l'attaque. Sa polyvalence offrirait à Flick différentes options défensives.

Le joueur italien ne traverse pas non plus sa meilleure période à la Juventus ; une blessure à la cheville l'a éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, et en début de saison, l'entraîneur Luciano Spalletti préférait s'appuyer sur Zeki Çelik pour occuper le poste de latéral gauche.

Le site Calciomercato lie également l'intérêt potentiel du Barça pour le joueur italien aux rumeurs concernant le départ de Jules Koundé, qui fait l'objet de l'intérêt du Bayern Munich.