Le FC Barcelone suit de près l'évolution du joueur brésilien Eduardo Conceição, la pépite de Palmeiras et l'un des talents les plus prometteurs attendus.

Le journal Sport a indiqué que le Barça a observé les performances de Conceição avec la sélection de son pays des moins de 17 ans, lors du tournoi amical organisé par l'UEFA, en Suisse.

Conceição a brillé lors du premier match de la phase de groupes, quand la sélection brésilienne a écrasé son homologue canadienne sur le score de 6-0, le talent de Palmeiras inscrivant un but magnifique. Puis est venue la déconvenue avec la défaite face à l'Espagne sur le score de 1-3, avant la victoire contre la Côte d'Ivoire sur le score de 2-1.

Depuis l'apparition des informations concernant l'intérêt du FC Barcelone pour le joueur, la position de la direction sportive menée par Deco s'est limitée à confirmer qu'il s'agit effectivement d'un talent immense, mais le club n'a entrepris aucune démarche officielle en vue de le recruter à l'avenir, en attendant qu'il atteigne l'âge de 18 ans.

En revanche, Palmeiras a déjà bougé et est parvenu à sécuriser le premier contrat professionnel du joueur, lequel comporte une clause libératoire d'une valeur de 100 millions d'euros, un chiffre qui représente un défi de taille sur le marché des transferts européen.

Eduardo Conceição poursuit sa maturation et son développement, même si certaines sources évoquent aussi l'existence d'un relatif ralentissement dans son évolution footballistique.

Et en Suisse, où il participe avec la sélection du Brésil et affronte quelques-unes des sélections les plus fortes du monde, le FC Barcelone était présent pour le suivre de près et évaluer son niveau technique actuel, lui qui est considéré comme l'une des pépites les plus prometteuses du football à l'heure actuelle.



