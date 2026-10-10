Grâce à sa victoire sur Getafe sur le score de 3-0, le Barça, dirigé par son entraîneur Hansi Flick, a égalé le meilleur début de saison de l'histoire du club catalan.

Le Barça a conservé un parcours sans faute jusqu'à présent en Liga, en s'imposant lors des 8 premières journées de la compétition.

Le journal Mundo Deportivo a rapporté que l'équipe de l'entraîneur Flick a reproduit le même départ que celui réalisé par l'équipe de l'entraîneur Tata Martino lors de la saison 2013-2014.

L'équipe de l'entraîneur Martino n'avait pas pu poursuivre sa série de victoires lors de la neuvième journée, après avoir fait match nul et vierge contre Osasuna. Elle avait néanmoins conservé son invincibilité jusqu'à la 14e journée, avant de subir une défaite 0-1 face à l'Athletic Bilbao sur le score de 1-0 au stade de San Mamés.

Après avoir égalé le meilleur début de saison de l'histoire du club en Liga, le défi qui attend Flick et ses joueurs est de dépasser ce record la semaine prochaine.

Mais la tâche ne sera pas facile, car l'équipe catalane se déplacera chez le Real Betis, actuellement troisième de la Liga, au stade de La Cartuja, samedi prochain.

Flick a commenté cet exploit en déclarant : « Le plus important est de penser au prochain match, face à Galatasaray. Nous voulons écrire l'histoire, mais le plus important est que les joueurs soient impliqués dans le travail avec une grande concentration. »