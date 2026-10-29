Iker Rodríguez, gardien de but du Barça Atlètic, se prépare à prolonger son contrat avec le club catalan jusqu'en juin 2029, une démarche qui traduit la confiance de la direction en ses qualités et son potentiel, après un début de saison remarquable avec l'équipe réserve.

Selon le journal espagnol « Sport », le gardien de 18 ans signera son nouveau contrat demain vendredi, le Barça et le joueur ayant réalisé des avancées importantes dans l'accord sur sa prolongation, le club confirmant ainsi son attachement à l'un des talents montants les plus prometteurs de l'académie de la Masia.

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Rodríguez a attiré l'attention par ses performances avec le Barça Atlètic lors de la saison en cours, puisqu'il a disputé les huit premiers matches du championnat, n'encaissant que quatre buts, tout en gardant sa cage inviolée lors de six rencontres.

Le jeune gardien a par ailleurs entamé la saison sur une série remarquable, terminant avec une cage inviolée lors des quatre premières journées, une performance que le Barça Atlètic n'avait plus réalisée depuis la saison 2022-2023.

La confiance du club ne se limite pas aux statistiques du gardien : le Barça apprécie ses réflexes remarquables et sa capacité à traiter les ballons sous la barre, ainsi que ses qualités dans le jeu au pied, des caractéristiques importantes dans le style de jeu de l'équipe catalane.

Rodríguez a rejoint l'académie de la Masia en provenance de Sabadell à un jeune âge, et a gravi les échelons des équipes de jeunes jusqu'à devenir l'un des éléments importants du Barça Atlètic, sous la direction de l'entraîneur Giuliano Belletti. Il a également eu l'occasion de s'entraîner avec l'équipe première dirigée par Hansi Flick, et même d'intégrer une liste officielle.