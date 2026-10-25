Le Français Kylian Mbappé a inscrit un doublé pour le Real Madrid dans les filets du Barça, lors du Clasico disputé ce dimanche au Camp Nou.

Le premier but de Mbappé est intervenu à la 41e minute, offrant au Real Madrid l'avantage avec lequel s'est achevée la première période, avant qu'il ne revienne inscrire le deuxième but à la 88e minute.

Selon le compte « Mister Chip », spécialisé dans les statistiques : « Le bilan de Mbappé face au Barça est tout simplement époustouflant : il a marqué 14 buts en 11 matchs contre lui, et 11 de ces 14 buts ont été inscrits précisément sur la pelouse du Barça. »





Et d'ajouter : « Les clubs ayant encaissé le plus de buts de Mbappé : Montpellier 15 buts (en 15 matchs), le Barça 14 buts (en 11 matchs), Monaco 13 buts (en 15 matchs), Lyon 13 buts (en 16 matchs). »







