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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

« Le Barça parmi ses principales victimes » : Mbappé continue de régner sur la « terre de Barcelone » avec une statistique remarquable

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
Kylian Mbappé
Espagne
France

Kylian a poursuivi son hobby face au Barça

   Le Français Kylian Mbappé a inscrit un doublé pour le Real Madrid dans les filets du Barça, lors du Clasico disputé ce dimanche au Camp Nou.

Le premier but de Mbappé est intervenu à la 41e minute, offrant au Real Madrid l'avantage avec lequel s'est achevée la première période, avant qu'il ne revienne inscrire le deuxième but à la 88e minute.

Selon le compte « Mister Chip », spécialisé dans les statistiques : « Le bilan de Mbappé face au Barça est tout simplement époustouflant : il a marqué 14 buts en 11 matchs contre lui, et 11 de ces 14 buts ont été inscrits précisément sur la pelouse du Barça. »


Et d'ajouter : « Les clubs ayant encaissé le plus de buts de Mbappé : Montpellier 15 buts (en 15 matchs), le Barça 14 buts (en 11 matchs), Monaco 13 buts (en 15 matchs), Lyon 13 buts (en 16 matchs). »



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