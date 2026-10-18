Le FC Barcelone a été contraint de modifier considérablement ses plans en raison de la violente tempête qui s'est abattue sur la ville de Barcelone à l'aube ce samedi.

Selon le quotidien espagnol « As », la délégation blaugrana devait quitter les lieux deux heures et demie après la fin du match face au Real Betis, mais le vol privé a été annulé en raison de l'impossibilité d'atterrir à l'aéroport d'El Prat, conséquence de l'orage qui frappait la région à ce moment-là.

Le journal précise que les prévisions météorologiques n'étaient guère encourageantes, avec une probabilité de pluies abondantes et continues durant presque toute la nuit.

Barcelone a finalement décidé de passer la nuit à Séville, ce qui obligera l'équipe à revoir l'horaire de la séance d'entraînement prévue à onze heures dimanche matin à la Ciutat Esportiva.

La séance intervenant après un match, les titulaires devaient en principe se contenter d'un travail en salle de musculation, tandis que les remplaçants et les joueurs n'ayant pas pris part à la rencontre devaient suivre un programme plus intense.

Le nouvel horaire de l'entraînement n'est pas encore fixé, puisqu'il dépendra de l'heure d'arrivée de la délégation à Barcelone.

Le plan initial prévoit que les joueurs se rendent aux installations sportives dès l'atterrissage de l'avion, pour une séance légère avant de rentrer chez eux.

Cet imprévu constitue un obstacle pour Hansi Flick, qui ne disposera que d'un jour environ pour préparer convenablement la confrontation face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Le plan d'origine prévoyait que l'équipe s'entraîne lundi soir au Parc des Princes, mais il n'est pas exclu que le technicien allemand décide de tenir la séance le matin à la Ciutat Esportiva, puis de voyager ensuite vers Paris, si les conditions météorologiques le permettent.

Flick attend également de connaître la gravité de la blessure d'Eric Garcia, qui devait passer une IRM ce matin.

Il sera nécessaire de fixer la date des examens et de déterminer la gravité de la blessure contractée au quadriceps de la cuisse droite.

En revanche, les inquiétudes semblent moindres concernant les deux blessures subies par Jules Koundé et Gerard Martín durant la rencontre.