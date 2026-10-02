Le Barça avait raison : la star de l'Allemagne poursuit son explosion offensive

Lorsque les chances de recruter Julian Alvarez ont commencé à s'amenuiser, le FC Barcelone a entrepris d'élargir son éventail d'options et de chercher des alternatives sur le marché des transferts, capables de renforcer le poste d'avant-centre.

Avec les départs de Robert Lewandowski et de Ferran Torres, le club catalan avait besoin de renforcer ce poste afin d'ajouter davantage de puissance offensive à son effectif, et il a d'ailleurs déjà commencé à bouger pour y parvenir.

Au final, c'est Gabriel Jesus qui est arrivé à Barcelone, considéré comme une véritable opportunité sur le marché des transferts. Mais entre Alvarez et l'attaquant brésilien, le club catalan a étudié plusieurs options et alternatives différentes.

Le journal Sport a rapporté que, parmi ces noms, figurait celui de Nicolò Tresoldi, la star du Club Bruges, comme l'une des options inattendues, après que son nom a été associé au Barça durant les dernières semaines du marché des transferts.

Il semble que la direction sportive de Barcelone, menée par Deco, ait une nouvelle fois réussi à démontrer sa capacité à dénicher des talents. La saison dernière, Tresoldi était l'un des attaquants montants les plus en vue du championnat belge, et il s'est hissé en tête du classement des buteurs du Club Bruges avec 23 buts inscrits et 9 passes décisives. Des chiffres remarquables, sans aucun doute.

Mais au-delà des statistiques, le joueur s'est également distingué grâce à sa belle aptitude au jeu collectif et à sa capacité à faire le lien entre les lignes, une caractéristique en adéquation avec la philosophie du Barça et son style de jeu.

Cela dit, il est évident que son recrutement représentait un pari risqué, étant donné que le joueur manquait encore d'expérience au plus haut niveau.

Mais Tresoldi poursuit sa progression à pas accélérés, et tous les indicateurs confirment qu'il continuera dans cette direction. Au fil des saisons, son nom semble promis à gagner davantage en visibilité parmi les meilleurs talents du football européen.

Il suffit de regarder son début de saison : sous le maillot du Club Bruges, Tresoldi a déjà atteint les 5 buts en 9 matches.

Mais cela ne s'arrête pas là, car l'attaquant continue également d'afficher des prestations remarquables avec la sélection allemande des moins de 21 ans. Durant la trêve internationale actuelle, Tresoldi a été appelé dans les rangs de la sélection allemande des moins de 21 ans, et il a assurément déjà commencé à entrer dans les plans de Jürgen Klopp, sélectionneur de l'équipe nationale allemande, pour les prochains matches.

La valeur marchande de Tresoldi s'élève actuellement à 25 millions d'euros selon le site Transfermarkt, un chiffre qui reflète sa progression et qui pourrait continuer à grimper si le joueur maintient le niveau qu'il a affiché jusqu'ici.

L'attaquant allemand poursuit sa progression d'un pas ferme, et tous les indicateurs laissent penser qu'il gagnera en importance dans le football européen. Son nom a déjà été associé au Barça, et au vu de son niveau actuel, il ne serait pas surprenant que l'on continue de parler de lui parmi les grands clubs du continent.



