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Le Barça adresse un message spécial à Messi lors de sa soirée d'adieu internationale

Argentine vs Bénin
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L. Messi
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Ils n'ont pas oublié leur fils historique

Le club espagnol du FC Barcelone a profité de l'occasion historique au cours de laquelle la légende Lionel Messi a tourné sa dernière page avec la sélection argentine face au Bénin, pour adresser un message de bienvenue et un hommage particulier à son capitaine historique, célébrant sa riche carrière internationale sous le maillot de l'Albiceleste.

Dès le coup de sifflet final du match d'adieu au stade « Monumental », qui a vu Messi signer son dernier but et délivrer deux autres passes décisives, le club catalan a publié un message spécial sur ses comptes officiels dans différentes langues.



Le message adressé à la star argentine disait : « De la médaille d'or de Pékin 2008 à un parcours inoubliable qui a écrit l'histoire à chaque pas avec l'Albiceleste. Félicitations Leo pour avoir continué à rendre le maillot de l'Argentine encore plus symbolique et iconique ! ».

Ce geste du club catalan intervient après un suivi minutieux du déroulement de la soirée d'adieu ; les couvertures du club sur ses plateformes, durant les heures qui ont précédé le match, s'étaient concentrées sur les entraînements quotidiens de l'équipe, avant de consacrer un espace de célébration particulier à la Pulga argentine dès la fin de son honorable parcours international.


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