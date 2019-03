Lazio-Roma 3-0, la Lazio mate la Louve

La Lazio Rome s'est offert le scalp de la Roma dans le derby de la capitale italienne ce samedi pour le compte de la 26e journée.

C'est la Lazio qui a le mieux débuté ce choc avec une ouverture du score réussie dès la 12e minute quand Correa parvient à trouver Caicedo entre deux défenseurs visiteurs à l'entrée de la surface.. Caicedo s'offre un dribble qui lui ouvre le chemin du but, lui qui mardue du gauche pour mettre les locaux sur orbite.

La Roma rétorquera une dizaine de minutes plus tard avec le buteur maison Edin Dzeko qui pénètre dans la surface de réparation des Biancocelesti et enchaîne avec un tir du droit, de quoi faire briller, Strakosha lequel se détend pour écarter le cuir.

Au repos et après avoir géré son avance, la Lazio peut toujours se targuer d'une courte, mais concrète avance. Toujours mieux dans le match que son adversaire du soir dans le second acte, la Lazio doublera la maque à 20 minutes du terme après l'obtention d'un pénalty par Correa, lequel double Fazio avant de tomber dans la surface des Lupi. L'arbitre désigne le point de penalty et Ciro Immobile, tout juste entré en jeu, relève le défi même si le portier visiteur, Robin Olsen, touche le ballon sur la frappe de l'Italien.

La Lazio scellera définitivement le sort de la rencontre à une minute de son terme, avec le toujours excellent Sergej Milinkovic-Savic qui remise à l'entrée du rectangle adverse pour Cataldi, qui réussit une sublime frappe du gauche pour le 3-0. Après une fin de match houleuse, la Lazio s'impose logiquement face à une Roma qui n'aura aps proposé grand chose pour opposer le réalisme sans faille des Laziale.