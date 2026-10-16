Joan Laporta, le président du Barça, a tenu des réunions avec les hauts responsables de l'entreprise turque Limak, chargée des travaux de rénovation du stade Spotify Camp Nou, dans le but de surmonter les différends et d'accélérer le rythme des travaux afin de mener à bien le projet dans les meilleures conditions possibles.

Selon le journal espagnol Sport, Laporta a profité de son déplacement à Istanbul pour assister au match du Barça en Ligue des champions, au cours duquel la formation de l'entraîneur Hansi Flick a signé un nouveau succès sur un score large, conservant ainsi son parcours parfait depuis le début de la saison, afin de rencontrer les hauts dirigeants du groupe Limak Holding.

D'après les informations révélées par la radio RAC 1, le président du Barça et plusieurs membres de son conseil d'administration ont tenu plusieurs réunions avec Ebru Özdemir, présidente du conseil d'administration et directrice générale de l'entreprise turque, ainsi qu'avec d'autres membres du conseil d'administration de la société chargée des travaux de rénovation du stade Spotify Camp Nou, dans le but de régler les différends et d'unir les efforts pour mener à bien les travaux de la meilleure manière possible et dans les plus brefs délais.

La relation entre les deux parties s'est déroulée dans un climat très positif, selon la même source.

Dans ce cadre, les délégations du Barça et de Limak ont participé à un dîner officiel et se sont également retrouvées dans la tribune principale du stade Ali Sami Yen lors du match de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Une atmosphère cordiale a régné lors des réunions tenues par les deux parties, qui se sont accordées à mettre les différends de côté, à unir leurs efforts et à travailler dans la même direction pour achever le projet.

Un intérêt commun

Pour des raisons évidentes, le Barça et Limak partagent un intérêt commun : achever les travaux de rénovation du stade Spotify Camp Nou dans les plus brefs délais, ce qui rend essentielle la concentration de tous les efforts sur cette mission.

Une fois le stade entièrement achevé, y compris l'installation de la toiture, il y aura tout le temps nécessaire pour évaluer le déroulement des travaux de rénovation, chaque partie défendant ensuite ses propres intérêts.

Dans ce contexte, la radio RAC 1 a affirmé qu'il était impossible pour le moment d'exclure que le litige relatif aux clauses de pénalités imposées en cas de retard dans la livraison des travaux ne débouche sur un contentieux judiciaire, une éventualité évoquée par Laporta lors de la dernière assemblée des socios du Barça disposant du droit de vote.

Cependant, les réunions tenues en Turquie cette semaine n'ont pas abordé cette question, la priorité absolue étant pour l'heure de permettre aux supporters du Barça de profiter enfin de leur stade, avec l'ouverture de toutes les tribunes au public à 100 %.

Le Barça n'a pas l'intention, pour l'instant, d'ouvrir le troisième anneau du stade Spotify Camp Nou au public avant l'installation de la toiture, mais il tentera d'inaugurer certaines loges VIP entre la fin de l'année en cours et le début de l'année 2027, dans la zone située entre le deuxième et le troisième anneau, ce qui apportera au club des revenus financiers supplémentaires.



