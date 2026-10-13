Le président du Barça, Joan Laporta, a affirmé que son équipe pratiquait le meilleur football d'Europe et du monde, saluant le niveau affiché par les joueurs sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick, et ce quelques heures avant d'affronter Galatasaray à Istanbul, en Ligue des champions.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Laporta a passé en revue l'actualité du Barça et évoqué les ambitions de l'équipe cette saison, soulignant que le club catalan visait à jouer la carte de tous les titres. Il a également salué l'ambiance qui règne dans le vestiaire ainsi que le travail accompli par Deco et Flick.

Au sujet du niveau de Barcelone sous la houlette de Flick, Laporta a déclaré : « Barcelone, en toute humilité, pratique le meilleur football d'Europe et du monde. D'autres équipes affichent un très bon niveau, comme le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, et elles sont aussi candidates aux titres. Et au final, il y a toujours quelques surprises, c'est pourquoi nous devons rester vigilants. Mais en termes de qualité de jeu, nous sommes l'équipe qui affiche le meilleur niveau et qui procure du plaisir au public. Nous faisons en sorte que les amoureux du football et les supporters du Barça prennent du plaisir, et nous proposons un style de jeu qui leur plaît. »

Le président du Barça a refusé de s'étendre sur le Real Madrid, après avoir plaisanté : « Si je n'aborde pas le sujet Vinicius, on me laissera parler », avant d'ajouter au sujet du club madrilène : « Je n'entrerai pas dans ce sujet. »

En revanche, Laporta a salué l'ambiance qui règne dans le vestiaire barcelonais : « L'ambiance et l'esprit d'équipe sont la clé de tout, et c'est ce que Flick et son staff technique ont réussi à instaurer, aux côtés de Deco et de son équipe. La collaboration entre Deco et Flick se passe bien, il y a une atmosphère positive et une grande ambition, car tout joueur qui entre en jeu livre une excellente prestation, et celui qui ne joue pas cherche à progresser pour être meilleur que son coéquipier qui a eu sa chance. »

Laporta a réaffirmé son soutien à Lamine Yamal dans la course au Ballon d'Or, en réponse à une question sur les chances du jeune joueur de décrocher le trophée : « J'espère que Lamine remportera le Ballon d'Or, il le mérite. »

Le président du Barça a insisté sur le fait que l'équipe visait à jouer la carte de tous les titres cette saison, précisant : « Notre ambition est d'être candidats à la victoire dans toutes les compétitions auxquelles nous participons. Nous disposons d'une équipe très forte et équilibrée, Deco et son équipe ont accompli un travail considérable, et nous avons un effectif capable de rivaliser avec force. Le niveau d'attente est très élevé. »

Et d'ajouter : « Nous avons bien démarré en championnat, et nous reviendrons ici en février pour jouer la Supercoupe et la Coupe, et nous voulons faire partie des favoris pour les remporter. Quant à la Ligue des champions, pour laquelle nous ressentons tous un grand enthousiasme à Barcelone, c'est un objectif que nous nous sommes fixé cette année. »

Laporta a également évoqué la confrontation face à Galatasaray, assurant que son équipe était prête à aborder la rencontre : « C'est un match de Ligue des champions, la meilleure compétition de clubs au monde. Nous arrivons dans cette rencontre dans une très bonne période, nous avons disputé hier un entraînement marqué par une grande intensité, les joueurs sont très motivés et nous avons de bonnes sensations. »



