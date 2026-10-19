Juan Laporta, le président du Barça, a lancé une attaque virulente contre le Real Madrid, affirmant que le club madrilène a perdu sa crédibilité sur les plans institutionnel et sportif. Il l'a également accusé de chercher à détourner l'attention de l'affaire Negreira, insistant sur le fait que l'éternel rival paie le prix de ses mauvais choix.

Laporta a déclaré, dans des propos accordés au journal français « L'Équipe » : « Le Real Madrid a perdu sa crédibilité, aussi bien sur le plan institutionnel que sportif. »

Il a ajouté, à propos de l'affaire Negreira : « Ils veulent détourner l'attention, mais il n'y a rien. Ils n'ont plus aucune présence dans les institutions. Je pense qu'ils ont choisi la mauvaise voie et qu'ils en paient le prix. Il n'y a plus aucune relation d'aucune sorte. Je peux même dire que nous sommes désormais face à face. Ils cherchent à détourner l'attention. »

Le président du Barça avait déjà mis en garde contre les problèmes que pourrait engendrer l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, et il a réaffirmé sa position en déclarant : « On ne peut pas avoir plus d'un coq dans le même poulailler, cela ne fonctionne jamais. La priorité au football, c'est le collectif et l'esprit d'équipe. Si cela fait défaut, le projet ne fonctionnera pas. Ils ont dépensé des sommes colossales pour recruter de nombreux joueurs à des prix très élevés, mais ils n'ont pas obtenu les résultats attendus. »

Laporta a poursuivi : « La force du Barça réside dans le fait qu'il possède de grands talents, des joueurs issus de l'académie de La Masia, et d'autres venus de cultures footballistiques différentes, puis dans sa réussite à former une équipe dont les éléments s'harmonisent de manière efficace. Eux, en revanche, ont préféré miser sur les qualités individuelles et les gros transferts. Je pense que le Real Madrid a perdu sa crédibilité et qu'il essaie de tout justifier par tous les moyens, en mentant au sujet de l'affaire Negreira, car il n'a rien gagné depuis deux ans. Nous gagnons et nous jouons la victoire sur tous les titres. »

Le président du club catalan a fixé la Ligue des champions comme objectif principal du Barça pour la saison en cours, alors que l'équipe se prépare à vivre une semaine importante comprenant deux confrontations face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, dans un contraste manifeste quant à sa relation avec les deux clubs.

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Laporta fait l'éloge d'Al-Khelaïfi et d'Enrique

À propos de sa relation avec Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, Laporta a affirmé qu'il s'agissait d'une « relation d'amitié », précisant : « Il y a un grand respect entre nous. Il dirige l'Association européenne des clubs de façon remarquable, tout comme le Paris Saint-Germain, et je l'en félicite. Le Paris Saint-Germain est actuellement le champion d'Europe. »

Laporta a également salué Aleksander Čeferin, le président de l'UEFA, qu'il a qualifié d'allié à l'échelle continentale, en déclarant : « C'est le meilleur président qui puisse diriger l'UEFA. »

Il a par ailleurs évoqué Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, en affirmant : « L'identité footballistique de ses équipes porte quelque chose du style original du Barça. Le succès du Paris Saint-Germain est venu avec Luis Enrique, et l'équipe a remporté des victoires parce qu'il lui a donné sa personnalité. Il faut porter au crédit de Nasser Al-Khelaïfi d'avoir parié sur son recrutement, tout comme Luis Campos. »

Des mots particuliers pour Yamal

Laporta n'a pas manqué l'occasion de faire l'éloge de Lamine Yamal, qui traverse une période exceptionnelle avant une semaine décisive pour le Barça, en déclarant : « Il possède des dimensions exceptionnelles. C'est un joueur qui sait régaler le public. C'est un génie ! Il porte en lui cette magie et cette personnalité hors du commun. Il ne s'agit pas seulement de sa manière de jouer, mais aussi de son état d'esprit. Lamine représente le plaisir et le spectacle, et on ne peut pas imaginer le football d'aujourd'hui sans lui. »







