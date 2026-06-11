Laporta fait appel à un homme de la situation pour sauver Barcelone

Selon un article publié ce jeudi, le président élu du FC Barcelone, Juan Laporta, prévoit de renforcer les finances du club dès les premiers jours de son mandat.

Juan Laporta, vainqueur de l’élection à la présidence du FC Barcelone le 15 mars dernier, prendra ses fonctions le 1er juillet prochain pour entamer son deuxième mandat à la tête du club.

Son objectif est de mener à bien son projet et de résoudre définitivement la situation financière critique du club.

Selon le journal El Confidencial, il a donc décidé de recruter Sergio Serrano, directeur exécutif de la banque Sabadell, connu pour avoir restructuré l’ex-Caisse d’épargne de la Méditerranée (CAM).

Fort de près de 25 ans d’expérience sur les marchés financiers, il intégrera le club en tant que nouveau directeur financier.

Son arrivée intervient dans la dernière phase du plan de restructuration économique lancé par le club en 2021.

À ce poste, il pilotera les principales opérations financières du club pour les années à venir.

Il rendra compte à Manel del Río, directeur général du club, et collaborera au renforcement de la structure financière sous la supervision de Ferran Olivi, administrateur fraîchement élu qui devrait accéder au poste de vice-président chargé des affaires économiques après avoir été trésorier la saison passée.

Il devra notamment restructurer la dette liée au projet Espai Barça.

Le club souhaite en effet augmenter le prêt initialement prévu, la demande ayant déjà dépassé 1,45 milliard d’euros.

À court terme, le nouveau dirigeant devra consacrer une partie de ses efforts à ce dossier, tout en relevant d’autres défis liés au sponsoring et aux investissements du club.