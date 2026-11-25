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Joan Laporta, président du FC Barcelone, a lancé une nouvelle attaque contre le Real Madrid et son président Florentino Pérez, en réaction aux déclarations répétées de ce dernier sur l'affaire Negreira. Il a affirmé que le club madrilène était désormais obsédé par le club catalan et a menacé, non sans ironie, de lui réclamer des royalties pour faire constamment la promotion de son nom et de son image.

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Comme le rapporte le quotidien espagnol Sport, Laporta s'est exprimé depuis Bakou, la capitale azerbaïdjanaise, où il se trouve pour suivre le match du Barça face au Sabah en Ligue des champions. Il est revenu sur l'audience de conciliation prévue entre le club catalan et Florentino Pérez, préalable à un éventuel recours à la justice pénale à la suite des accusations de ce dernier dans l'affaire Negreira.

Laporta : nous donnons au Real Madrid l'occasion de rectifier ses propos

Le président du Barça a expliqué que l'audience de conciliation constituait une étape préalable au dépôt d'une plainte pénale, précisant que le club cherche pour l'instant à contraindre la partie adverse à rectifier ses propos.

« L'audience de conciliation est une étape préalable avant le dépôt d'une plainte pénale, et ce que nous avons fait, c'est tenter de les pousser à rectifier leurs déclarations. Lorsqu'une personne tient des propos qui peuvent être erronés ou dans lesquels elle dépasse les bornes, l'audience de conciliation lui donne l'occasion de les rectifier et de se rétracter », a-t-il ajouté.

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Laporta a poursuivi en prévenant qu'une absence de réponse à cette demande traduirait, selon lui, une mauvaise foi, ce qui pousserait le Barça à poursuivre la procédure judiciaire.

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Il a précisé que les déclarations contestées par le club remontent à la conférence de presse donnée par Florentino Pérez le 12 mai dernier, estimant que le président du Real Madrid avait alors tenté de déformer les faits et de réécrire l'histoire à l'aide d'informations erronées.

« Nous pensions devoir défendre les intérêts du Barça, car des choses terribles et fausses étaient dites sur le club, et cela venait du plus haut représentant d'un autre club, une personne censée faire preuve de davantage de retenue lorsqu'elle tient de tels propos », a déclaré Laporta.

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Laporta ironise sur Pérez : « Nous allons lui réclamer des royalties ! »

Le président du Barça ne s'est pas contenté d'évoquer la procédure judiciaire. Il s'en est également pris à Florentino Pérez, qui ne cesse de citer le club catalan, soulignant que le président du Real Madrid avait encore parlé du Barça lors de la dernière assemblée générale du club madrilène.

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« Je ne sais pas ce qu'ils vont faire aujourd'hui lors de l'audience de conciliation, mais j'ai vu qu'ils ont continué à parler du Barça pendant l'assemblée générale. Ils sont obsédés par le Barça, je le répète », a lancé Laporta, sarcastique.

« Nous finirons par leur réclamer des royalties, car ils font leur promotion aux dépens du Barça. Ils ne savent parler que du Barça, et je pense que ce qu'ils devraient faire, c'est s'occuper de leurs propres affaires », a-t-il ajouté.

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Le président du club catalan a conclu en rappelant que tous les clubs ont des problèmes et des responsabilités à gérer, invitant le Real Madrid à se concentrer sur sa situation interne et à laisser les autres clubs tranquilles.

Le cas Fermín, l'arbitrage et la position de Laporta sur Flick

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Laporta est également revenu sur la situation de Fermín López, qui a reçu un carton jaune alors qu'il se trouvait sur le banc lors du dernier match du Barça, et sur les craintes que cela a suscitées au sein du club quant à une possible suspension d'un ou deux matchs, qui pourrait le priver de la rencontre face à l'Atlético de Madrid.

Il a indiqué que le Barça n'avait pas encore reçu la sanction définitive au moment de ses déclarations, assurant que le club agirait pour défendre les intérêts du joueur et tenter d'obtenir la sanction la plus légère possible.

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Il a ajouté que l'arbitre avait mentionné dans son rapport que Fermín ne l'avait pas insulté, expliquant qu'il s'agissait d'une réaction dans le contexte d'un match de football, où surviennent parfois des moments de tension et d'emportement.

Dans le même temps, Laporta a insisté sur le respect du Barça envers les arbitres et l'institution arbitrale : « Nous respectons les arbitres, nous pensons qu'ils font de leur mieux et qu'ils prennent leurs décisions selon leur appréciation. Il peut parfois y avoir des décisions qui ne correspondent pas à notre point de vue. »

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Il a aussi apporté son soutien aux propos de l'entraîneur Hansi Flick, qui a réclamé davantage de dialogue avec les arbitres et une meilleure communication entre les différents acteurs sur le terrain.

Selon Laporta, Flick a eu raison d'exprimer le fond de sa pensée, estimant qu'une discussion constructive peut aider chacun à mieux accomplir sa mission, qu'il s'agisse des joueurs sur le terrain, des entraîneurs sur le bord de la touche ou des arbitres qui dirigent les rencontres.

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La polémique des déclarations

Le conflit actuel entre le Real et le Barça trouve son origine dans les déclarations de Florentino Pérez en mai dernier, lorsqu'il s'en était pris au Barça dans le cadre de l'affaire Negreira, l'accusant de corruption, d'avoir enrichi des arbitres et d'avoir constamment bénéficié des décisions arbitrales. Il avait également mis en doute l'intégrité de la compétition durant les années concernées par les paiements liés à l'affaire.

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Le Barça a répondu par une action en justice, demandant à Pérez de revenir sur ses déclarations ou d'apporter la preuve de ses accusations, avant de passer au dépôt d'une plainte pénale pour diffamation.

L'affaire Negreira porte sur les paiements effectués par le Barça entre 2001 et 2018 à des sociétés liées à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres, pour un montant total supérieur à 7 millions d'euros.

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Le Barça affirme que ces sommes rémunéraient des rapports techniques et des conseils relatifs à l'arbitrage, tandis que l'enquête judiciaire s'intéresse à la nature et à la finalité de ces paiements, sans que cela signifie qu'une manipulation des résultats de matchs ait été établie.

Selon la radio espagnole Cadena SER, l'audience de conciliation qui s'est tenue à Madrid le mercredi 25 novembre s'est achevée sans accord, Pérez n'ayant pas rectifié les déclarations litigieuses. La porte reste donc ouverte pour que le Barça poursuive la voie judiciaire brandie par Laporta.