Lamine Yamal veut un autre record aux dépens de Mbappé

Selon un rapport de presse, Lamine Yamal, joueur du Barça, ambitionne de battre le record de Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, en Ligue des champions.

Le journal "Mundo Deportivo" indique que le titre de Ligue des champions est devenu l'un des plus grands défis qui attendent Lamine Yamal (19 ans).

Là où les erreurs coûtent cher et où les grandes stars ont tendance à se révéler, le joueur du Barça accumule une série de records qui semblaient impossibles il y a seulement quelques années.

L'une de ces performances porte déjà son empreinte : il a inscrit 11 buts dans la compétition avant ses 19 ans, dépassant ainsi le record établi par Mbappé avec dix buts au même âge.

L'attaquant du Real Madrid avait placé la barre très haut en marquant 13 buts en Ligue des champions avant ses 20 ans, un chiffre longtemps utilisé pour mesurer l'impact de l'un des attaquants les plus décisifs de sa génération.

Aujourd'hui, le nom de Lamine Yamal s'impose dans cette course. Après avoir marqué face à Feyenoord lors de la première rencontre de la saison, le numéro 10 du Barça porte son total à 12 buts et 11 passes décisives en 34 matches disputés dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Il ne se trouve donc plus qu'à un but d'égaler la marque de Mbappé, fixée à 13 réalisations. Un chiffre qui, vu le niveau exceptionnel du joueur, est tout près d'être égalé, voire dépassé.

Lamine a marqué sur coup franc direct contre Feyenoord et a célébré avec Raphinha, qui lui avait confié le brassard de capitaine après sa sortie.

L'histoire de Lamine Yamal en Ligue des champions est jalonnée d'une série de records. Il a disputé sa première rencontre à 16 ans contre l'Antwerp, alors que Xavi Hernandez occupait le banc du Barça.

La même saison, 2023-2024, il est devenu le plus jeune joueur à débuter une rencontre de la compétition comme titulaire, contre Porto, un match qu'il a dû quitter pour cause de maladie.

Il est également devenu le plus jeune joueur à marquer et délivrer une passe décisive dans un même match, lors du huitième de finale aller contre Benfica, durant la saison 2024-2025, sous la direction de Hansi Flick.

Par ailleurs, en avril 2025, il est devenu le plus jeune joueur à marquer en demi-finale de Ligue des champions, contre l'Inter Milan.

Chaque saison ajoute un nouveau chapitre à une histoire qui s'écrit à un rythme accéléré. Ce qui serait considéré comme un grand accomplissement dans la carrière d'un autre n'est pour Lamine qu'une simple étape de plus.

Au Barça, on ne parle plus seulement de ses qualités techniques, de sa capacité à percer les défenses ou de son talent dans les duels individuels. On parle désormais aussi de ses statistiques, de ses records et de sa capacité à atteindre de nouveaux horizons.

Le joueur concentre à présent son attention sur le match de mardi contre Galatasaray, avec l'ambition de marquer et de continuer à écrire l'histoire.