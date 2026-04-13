Lamine Yamal lance un défi à Diego Simeone avec une déclaration surprenante

Lamine Yamal a tenu des propos remarqués lors de la conférence de presse précédant le match de Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone. L’attaquant blaugrana y a adressé une requête à l’entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone.

Battu 2-0 à domicile la semaine dernière par les Madrilènes, le club catalan avait alors vu Pau Cubarsí expulsé, précipitant sa chute.

Malgré tout, l’ailier droit refuse de baisser les bras et rappelle que le Barça possède « beaucoup de joueurs capables de faire la différence ».

La semaine passée, il a été constamment pris en double marquage par la défense madrilène et espère que Simeone aura préparé un autre plan de jeu pour mardi.

« J’espère que Simeone aura le courage de me laisser des duels en un contre un en défense », a-t-il lancé.

« Je ne pense pas que tout repose sur moi mardi, mais si c’est le cas, cela ne me dérange pas », a-t-il conclu.

Cette saison, Yamal a disputé neuf rencontres de Ligue des champions, marquant cinq buts et délivrant quatre passes décisives.











