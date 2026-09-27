L'Angleterre n'a pas été la seule à afficher son admiration pour le jeune prodige espagnol Lamine Yamal : les médias espagnols et internationaux ont unanimement salué le joueur qui a scellé la défaite de l'Angleterre (3-2), samedi dernier, en Ligue des nations de l'UEFA.

Au-delà de son but inscrit après seulement deux minutes, Yamal a constitué une menace permanente, y compris lorsque l'Angleterre dominait le jeu. C'est pourquoi la presse a mis en lumière sa maturité footballistique malgré son jeune âge, et le plus intéressant est qu'il n'a pas été jugé uniquement sur son but, mais sur ses performances dangereuses dans d'autres aspects du jeu, selon le journal « Mundo Deportivo ».

En Espagne, le journal AS a ouvert son site en indiquant que le « champion du monde » renouvelle son statut et que Yamal continue de « peaufiner ses qualités ».

Le titre principal du journal Marca était : « Ovation et retour des champions du monde à Wembley ». Lamine est au cœur de l'article, qui souligne que l'Espagne a entamé la rencontre « en position de force grâce à Lamine ».

Le plus important dans cette analyse est qu'elle ne réduit pas sa performance au seul but, mais explique que chaque ballon touché par Lamine durant l'essentiel de la première mi-temps suscitait l'admiration du public de Wembley, louant ses passes, ses talonnades, ses frappes et ses dribbles.

L'article évoque également une action lors de laquelle Lamine a placé son ancien coéquipier Ferran Torres en position idéale pour marquer.

Le journal La Vanguardia a titré « L'Espagne détruit Wembley » et a rapporté que Lamine a remporté la course au Ballon d'Or face à Harry Kane, soulignant que le jeune produit de l'académie « n'a pas fui le défi » et qu'en plus de marquer des buts, il a aussi délivré des passes décisives.

Quant au journal El Periódico, il a écrit « L'Espagne continue de chérir son étoile », précisant que lors de la dernière apparition des deux attaquants avant la clôture des votes, l'attaquant a livré une performance de très haut niveau, et que « Lamine a surpassé Kane ».

La presse anglaise a relevé que Yamal a ouvert le score immédiatement, en profitant d'une erreur de Marc Guéhi après seulement deux minutes. Sky Sports a présenté ce but dans le cadre d'une performance espagnole confirmant le statut de l'Espagne comme puissance mondiale. La chaîne a également attiré l'attention sur une statistique frappante : il s'agissait du troisième but le plus rapide encaissé par l'Angleterre au stade de Wembley.

L'analyse du journal The Independent est particulièrement importante, car il a immédiatement mis en évidence l'incapacité de l'Angleterre à gérer la possession et le pressing de l'Espagne. Le journal présente cette phase précoce comme la preuve de la capacité de l'Espagne à imposer son style de jeu.

Le journal The Guardian a présenté Yamal comme l'un des éléments expliquant la domination de l'Espagne dans la première partie du match, tandis que le journal The Sun le décrit comme le joueur qui a porté le premier coup à l'Angleterre, bien que son reportage se concentre davantage sur les erreurs anglaises.

En France, le journal L'Équipe s'est concentré sur le retour en force de l'Espagne malgré son retard (2-1). Concernant Lamine, le journal a souligné que son but précoce a offert l'avantage à l'Espagne, même si l'Angleterre est parvenue à limiter l'influence espagnole avant la fin de la première mi-temps.

Le journal La Gazzetta dello Sport a affirmé que le produit de l'académie était « l'une des étoiles de la soirée », et après le match, le journal Corriere dello Sport a indiqué que « l'égalité a été rompue après moins de deux minutes grâce à l'un des joueurs les plus attendus : Yamal ». Le journal italien a précisé que Lamine a exploité une faille dans la défense anglaise pour donner l'avantage à l'Espagne sur le score de 1-0.

Le journal Tuttosport accorde davantage d'attention au jeu individuel. Son reportage décrit comment Guéhi s'est trompé dans son dégagement, offrant le ballon à Lamine Yamal, qui l'a expédié dans les filets de Trafford pour donner l'avantage aux champions d'Europe et du monde.

Eurosport Italie souligne que Lamine était le joueur « principal » à ce moment-là, notant qu'il a participé aux attaques qui auraient pu offrir à l'Espagne un avantage plus important avant la fin de la première mi-temps.

Même l'UEFA a fait l'éloge de la sélection espagnole sur son site internet, plaçant sa performance dans le contexte d'une victoire des champions du monde au stade de Wembley.



