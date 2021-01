OFFICIEL - L'AC Milan se fait prêter Tomori

Le défenseur anglais Fikayo Tomori vient de prendre la direction de l'AC Milan pour un prêt avec option d'achat.

L' s'est attaché les services du défenseur de Fikayo Tomori en prêt et avec une option d'achat.

Aucun des deux clubs n'a confirmé le chiffre d'achat du joueur de 23 ans, mais il serait de 25 millions de livres sterling.

Tomori a rejoint Chelsea pour la première fois au niveau des moins de 8 ans et a joué 27 fois pour l'équipe première des Blues. Il a fait ses débuts à Chelsea en 2016 avant de passer du temps en prêt en Championship avec , Hull et Derby.

Tomori a impressionné à Derby pendant le passage de Frank Lampard à la tête des Rams. Il a joué 22 fois sous la direction du technicien anglais à Chelsea la saison dernière mais a eu du mal à jouer cette année suite à l'arrivée de Thiago Silva.

Lundi dernier, Lampard a expliqué la décision de laisser Tomori partir après ses performances prometteuses la saison dernière.

"Je ne pense pas qu'il y ait eu 'quand ça a commencé à mal tourner', Fikayo est un joueur en progression. En tant qu'équipe, nous avons eu quatre défenseurs centraux l'année dernière, et vous ne pouvez pas jouer quatre en un match," a-t-il déclaré en conférence de presse. "Et vous essayez de trouver la régularité à des moments différents. À un moment donné, Fikayo était là-dedans, puis plus tard pas tellement. Et cette année, nous avons cinq défenseurs centraux, donc la situation est difficile pour les défenseurs centraux qui ne jouent pas souvent. Et c'est pourquoi il peut être prêté pour son développement, c'est un jeune joueur et il a eu une énorme évolution au cours des deux dernières saisons environ depuis que je travaille avec lui, et cela continuera, et nous trouverons le meilleur chemin pour cela. "

Tomori quitte une équipe de Chelsea en difficulté, puisqu'elle figure à la huitième place de la et rejoint une équipe de l'AC Milan actuellement en tête de la .

L'équipe de Stefano Pioli a confirmé la signature de l'attaquant vétéran Mario Mandzukic plus tôt dans la semaine. Les Lombards devant se battre sur plusieurs fronts au cours de la seconde moitié de la saison.

Actuellement, Milan a trois points d'avance sur son ennemi juré qu'est l'Inter. Milan accueille l' samedi avant un quart de finale de la Coppa Italia contre l'Inter mardi.

Milan est également toujours qualifié Europe, et le match aller de ses 16es de finale de la contre l'Etoile rouge de Belgrade est prévu le 18 février prochain.