L'AC Milan "prêt à tout" pour garder Tomori

Le club lombard a l'intention d'enrôler définitivement le défenseur anglais Fikayo Tomori, qui est actuellement prêté par Chelsea.

L'AC Milan est prêt à «tout faire» pour garder Fikayo Tomori à San Siro, le défenseur de Chelsea étant actuellement prêté en Italie. C'est ce qu'a assuré Franco Baresi, lequel espère également voir Gianluigi Donnarumma signer un nouveau contrat avec les Rossonerri.

Les Rossoneri réalisent une saison 2020/2021 très séduisante et ils sont maintenant en train de planifier pour l'avenir à moyen et long terme.

L'international anglais Tomori, qui a rejoint le club pendant le mercato hivernal, fait partie de ces plans et des discussions sont en cours concernant la réduction possible d'une option d'achat de 30 millions d'euros.

L'article continue ci-dessous

La légende milanaise Baresi, qui est désormais vice-président honoraire du géant italien, a déclaré à la Gazzetta dello Sport: "Nous ferons tout pour lui signer un contrat permanent. Il reste deux mois avant la fin de la saison, et cela ne dépend pas que de Milan. Tomori s'impose avec talent et détermination. Il n'a montré aucune crainte de jouer dans un nouveau championnat. Potentiellement, il peut devenir un grand champion. J'espère qu'il sera à la hauteur des attentes."

Milan veut conserver ses hommes clés

Tomori n'est pas le seul joueur que Milan souhaite garder dans son effectif pour 2021-2022. Le charismatique attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic approche de la fin de son dernier contrat à court terme et une prolongation est envisagée le contrat. Le gardien de but titulaire Donnarumma s'avance également vers la fin de son bail, mais Baresi pense que l'international italien de 22 ans peut être convaincu de mettre un terme à une longue saga concernant son avenir. Il a indiqué : "Nous connaissons ses qualités. Il a grandi à Milan et nous savons à quel point il pourrait être important dans les années à venir".

Un trophée conquis d'ici la fin de l'exercice pourrait être utile aux Milanais dans leurs efforts qu'ils font pour garder leurs hommes clés. Manchester United a mis fin au parcours de cette équipe en Ligue Europa, mais la bande à Stefano Pioli occupe la deuxième place du classement de la Serie A à 10 journées de la fin et à six points de retard de son rival et ennemi juré, l'Inter Milan (qui compte un match en moins).