La victoire dans le Clasico ne suffit pas : Mourinho entame les six jours les plus difficiles avec le Real Madrid

Le Real Madrid, sous la houlette de son entraîneur portugais José Mourinho, continue de faire face à de grands défis à l'avenir, après avoir réduit l'écart à 3 points avec Barcelone, leader de la Liga.

Le Real Madrid s'était imposé lors du Clasico face à Barcelone (2-1), au Camp Nou, dimanche dernier, lors de la dixième journée du Championnat d'Espagne.

Le journal « Mundo Deportivo » indique que cette semaine, qui précède la dernière trêve internationale de l'année, voit la Maison Blanche disputer trois matches à l'extérieur (Racing Santander, AEK Athènes et Valence) en l'espace de six jours seulement.

Le voyage débute à Santander dimanche prochain à 16h15, se poursuit à Athènes le mercredi 4 novembre à 18h45, et s'achève à Mestalla le samedi 7 novembre à 21h00.

José Mourinho a qualifié ce calendrier d'injuste il y a plusieurs semaines, car il estime qu'il aurait au moins été possible de programmer le match contre Valence le dimanche, ce qui aurait accordé un jour de repos supplémentaire au Real.

Le journal catalan ajoute que l'entraîneur portugais a un point de vue pertinent, mais qu'il ignore le fait que c'est son propre club qui a demandé à la Ligue espagnole (la Liga) de programmer son match à l'extérieur lors de cette douzième journée du championnat, poussé par les intérêts commerciaux liés à l'organisation d'un match de la ligue de football américain (NFL) dans son stade.

Cela dit, le défi auquel est confronté le Real Madrid est de prolonger sa série de cinq matches sans défaite, la meilleure de la saison, qui l'a conduit à occuper une bonne position en Ligue des champions (quatrième avec un parcours parfait de 9 points) et à ne pas reculer davantage en Championnat d'Espagne.

En réalité, d'ici la fin de l'année, la Maison Blanche aborde la majorité de ses prochains matches en tant que favori pour la victoire, à l'exception du dernier match européen de l'année, qui l'opposera à Arsenal, champion de Premier League, à Londres le 9 décembre.



