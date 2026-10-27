La tempête de colère chinoise continue de frapper Kylian : une sanction immédiate expulse Mbappé du monde virtuel

Les réactions de colère se poursuivent en Chine à l'encontre de Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, qui a déclenché une importante polémique avec une remarque sarcastique.

Une vidéo devenue virale, dans laquelle on voit Mbappé plaisanter au sujet du défunt dirigeant chinois Mao Zedong, a suscité une vague de colère généralisée en Chine, au milieu d'accusations selon lesquelles il aurait offensé le sentiment national et dépassé les limites acceptables dans le traitement des symboles historiques.

Selon le site "Foot Mercato", le jeu de football en ligne FC ONLINE a annoncé le retrait du contenu relatif à Kylian Mbappé, à la suite de la polémique provoquée par ses déclarations sur la Chine.

Dans un communiqué publié sur son compte officiel de l'application WeChat, le jeu a indiqué avoir "immédiatement pris des mesures pour retirer le contenu relatif au joueur sur les différents canaux externes", tout en condamnant fermement toute déclaration ou tout comportement de nature à offenser les sentiments du peuple chinois.

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Cette décision constitue une nouvelle conséquence de cette affaire, qui affecte désormais aussi le monde des jeux vidéo.

Le communiqué a précisé qu'une mise à jour serait déployée pour appliquer ces changements, sans toutefois qu'une date précise ait été annoncée jusqu'à présent.

Le jeu vidéo PES a lui aussi annoncé des mesures disciplinaires à l'encontre de Kylian Mbappé sur fond de la polémique provoquée par ses déclarations sur la Chine.

Dans un communiqué, les versions chinoises de PES, à savoir PES Online et PES Mobile, ont annoncé l'arrêt de toutes les formes de promotion du joueur, au sein du jeu comme à l'extérieur, ainsi que le retrait des personnages et des cartes qui lui sont associés.

L'entreprise a fermement condamné les déclarations de nature à offenser les sentiments du peuple chinois.

Le communiqué indiquait : "Le sport dépasse les frontières nationales, mais le respect doit toujours rester présent".

L'entreprise a ajouté que d'autres mesures pourraient être prises ultérieurement.