La technologie de la Liga met fin à la polémique autour du but refusé au Real Madrid

Les dernières minutes du match entre le Real Betis et le Real Madrid ont été marquées par un grand suspense, après que la nouvelle technologie du ballon en Liga a annulé un superbe but inscrit par Carlos Espí, lors d'une rencontre qui s'est terminée par une victoire du Real Betis sur le score d'un but à zéro au stade de La Cartuja, au milieu d'une polémique liée à deux situations survenues dans les derniers instants du match.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », la première situation est née d'un magnifique but inscrit par Carlos Espí d'un retourné acrobatique, quelques instants après son entrée sur le terrain à la 87e minute. Ce but signifiait alors l'égalisation entre les deux équipes, sur le score d'un but partout.

L'arbitre Hernández Hernández a interrompu la reprise du jeu, alors même que le ballon se trouvait au milieu du terrain, après avoir reçu un signalement de la salle de l'assistance vidéo à l'arbitrage, dirigée par Javier Iglesias Villanueva, afin de revoir l'action.

Le visionnage a révélé une position de hors-jeu au début de l'attaque à laquelle avait participé l'attaquant du Real Madrid, ce qui a conduit à l'annulation du but.

L'arbitre expérimenté originaire de la région de Galice s'est appuyé, pour prendre sa décision depuis la salle de la technologie d'assistance vidéo à l'arbitrage, sur l'une des principales nouveautés de la première division espagnole cette saison : la puce placée à l'intérieur du ballon, connue sous le nom de « ballon connecté », qui permet de déterminer les positions de hors-jeu avec une précision bien supérieure à la méthode sur laquelle reposait jusqu'à présent la technologie du hors-jeu semi-automatique.

Ce dispositif est relié à la salle de la technologie d'assistance vidéo à l'arbitrage et détermine le moment exact où se produit le hors-jeu, à quelques millimètres près, car il identifie le point de contact précis qui précède une éventuelle situation de hors-jeu.

Cette technologie a permis d'annuler le but du Real Madrid et est également intervenue lors de la première mi-temps, sur un corner dans les tout derniers instants de la première période.

L'arbitre Alejandro Hernández Hernández avait initialement accordé un corner, estimant que le gardien du Real Betis avait empêché la frappe de Huijsen d'atteindre les cages.

La technologie, tout comme les images, a montré que le ballon avait heurté la barre transversale, si bien qu'un coup de pied de but a finalement été accordé en faveur du Real Betis.

Cela a été rendu possible grâce au capteur qui confirme instantanément si un contact avec le ballon a eu lieu.



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