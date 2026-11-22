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Carlos Espí, attaquant du Real Madrid, continue de réaliser des miracles en sortie de banc. Il est devenu cette saison le remplaçant le plus prolifique des cinq grands championnats européens, avec 4 buts.

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Selon le quotidien espagnol AS, Espí possède un don dont l'explication relève presque du mystère : sa seule mission consiste à entrer en jeu pour sortir le Real Madrid des situations difficiles, ce qu'il a encore fait face au Celta Vigo.

Le journal souligne que le joueur semble accompagné par la Providence, au point d'être l'ange gardien du projet de l'entraîneur portugais José Mourinho au club merengue.

Il précise que les statistiques d'Espí relèvent presque de l'inexplicable : il a inscrit ses quatre buts en seulement 73 minutes, soit un but toutes les 18 minutes.

Pour y parvenir, Espí n'a eu besoin que de six tirs cadrés sur un total de neuf tentatives, dont quelques-unes seulement sont passées à côté ou ont été contrées par les défenseurs. De quoi tirer le maximum du minimum.

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Une telle efficacité soulève une question logique : pourquoi ne joue-t-il pas davantage ? Mourinho y a répondu en défendant avec conviction sa vision d'un Espí spécialiste de situations bien précises.

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« Carlos a des caractéristiques précises. Je ne dis pas qu'il ne peut pas jouer 90 minutes, parce qu'il en est capable, mais le style de jeu de l'équipe repose davantage sur l'association », a déclaré Mourinho après le match contre le Celta.

Et d'ajouter : « C'est un attaquant de surface, et quand nous dominons parce que l'adversaire ne veut que défendre, il convient parfaitement à ce type de jeu. Là, il fait peur, il a énormément de qualité, il attaque le premier et le second poteau et il est très bon de la tête. »

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C'est pourquoi le technicien portugais maintient son pari actuel, affirmant : « L'histoire du football est pleine de gens qui ont été décisifs sans disputer beaucoup de minutes. »

Mourinho a expliqué que ce fonctionnement satisfait toutes les parties : « Nous ne pourrions pas être plus heureux avec lui. Il ne rentre pas dans ces histoires selon lesquelles il devrait jouer davantage. Il est heureux et sait qu'il a le respect de son entraîneur et de ses coéquipiers. »

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Le rôle de dernier recours le motive

AS indique que Mourinho n'a cessé de défendre l'utilisation d'Espí dans les moments décisifs et difficiles, ce que le joueur ne conteste pas. Au contraire, il ressent une grande confiance qui fait de ce rôle de dernier recours une source de motivation.

Le journal explique que l'adaptation d'Espí à Madrid et au Real Madrid se passe au mieux, et que sa nature le pousse à la patience. Il savait à quoi il s'engageait en choisissant le club merengue et ne regrette pas sa décision, bien au contraire : il en profite pleinement.

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Il souligne que le club merengue l'apprécie lui aussi, et pas seulement le staff technique : cela s'étend jusqu'aux plus hautes instances dirigeantes, et même aux nouveaux venus.

L'attaquant originaire de Tavernes de la Valldigna a d'ailleurs dévoilé une partie de cette reconnaissance en zone mixte, après son dernier miracle : « Rafa Nadal m'a dit qu'il était très fier de moi. »

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Le journal conclut que les buts décisifs d'Espí ne cessent de rapporter gros au Real Madrid.