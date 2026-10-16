Nike a conclu un accord de sponsoring avec Michael Olise, la star du Bayern Munich, afin d'en faire l'un des principaux visages de sa gamme de chaussures de football.

Le journal AS, citant le site Footy Headlines, rapporte que l'ailier français a signé un contrat de plusieurs millions d'euros avec Nike.

En recrutant Olise, Nike cherche à combler le vide laissé par son compatriote Kylian Mbappé, la star du Real Madrid.

Mbappé avait surpris tout le monde récemment en décidant de quitter Nike pour rejoindre la société suisse On.

L'arrivée d'Olise représente une étape particulièrement importante, au vu de sa relation singulière avec les chaussures de football. L'international français avait en effet refusé jusqu'ici les offres des plus grandes marques, souhaitant conserver sa liberté dans le choix des crampons qu'il porte.

Il privilégiait le modèle Nike Hypervenom Phantom III, dont la production a cessé depuis 2019, et il en achetait des exemplaires sur Internet, qui lui parvenaient des quatre coins du monde. Il faisait parfois appel à des artistes pour personnaliser le design de ses chaussures avant de les porter à l'entraînement et en match.

La démarche de Nike pourrait dépasser le simple accord commercial. Selon les informations publiées par Footy Headlines, la marque prévoit de relancer la fameuse gamme Hypervenom en 2027, avec Olise comme figure de proue de sa campagne, tandis que la production de la collection Phantom sera arrêtée.

La gamme Hypervenom avait été lancée pour la première fois en 2013, et son nom était alors associé à la star brésilienne Neymar.