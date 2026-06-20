Cody Gakpo a été désigné meilleur joueur du match Pays-Bas – Suède, remporté 5-1 par les « Moulins » en Coupe du monde.

Jakpo a justifié son trophée en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive.

Whoscored, site spécialisé dans les statistiques footballistiques, lui a attribué la note maximale de 10/10.

Selon le compte Whoscored, l’attaquant a tenté cinq tirs (quatre cadrés), réussi deux dribbles, inscrit un doublé et délivré une passe décisive.

Whoscored souligne que l’attaquant a reçu la « note maximale », distinction également accordée à l’Argentin Lionel Messi face à l’Algérie et au Canadien Jonathan David contre le Qatar.

Messi avait reçu la note maximale après son triplé contre l’Algérie, tout comme Jonathan David, auteur d’un autre hat-trick face au Qatar.