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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La star néerlandaise égale l’exploit de Messi et le total de buts du meilleur artificier du Qatar

Pays-Bas vs Suède
Pays-Bas
Suède
Coupe du monde
L. Messi
J. David
Pays-Bas

Cody Gakpo a été désigné meilleur joueur du match Pays-Bas – Suède, remporté 5-1 par les « Moulins » en Coupe du monde.

Jakpo a justifié son trophée en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive.

Whoscored, site spécialisé dans les statistiques footballistiques, lui a attribué la note maximale de 10/10.

Selon le compte Whoscored, l’attaquant a tenté cinq tirs (quatre cadrés), réussi deux dribbles, inscrit un doublé et délivré une passe décisive.

Whoscored souligne que l’attaquant a reçu la « note maximale », distinction également accordée à l’Argentin Lionel Messi face à l’Algérie et au Canadien Jonathan David contre le Qatar.

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Suède
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Messi avait reçu la note maximale après son triplé contre l’Algérie, tout comme Jonathan David, auteur d’un autre hat-trick face au Qatar.

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