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BarcelonaGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

La star marocaine en pleine forme suscite l'intérêt du Barça

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Y. Zabiri
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L'attaquant marocain Yasser Zabiri, âgé de 21 ans, est devenu l'un des noms les plus en vue en Liga lors des premières journées, après avoir affiché un niveau offensif remarquable avec le Racing Santander, ce qui l'a fait entrer dans les plans du Barça en vue des prochaines fenêtres de transferts.

Selon le journal espagnol "fichajes" , les performances de Zabiri ont attiré l'attention de Deco, le directeur sportif du Barça, après qu'il a inscrit huit buts en dix matches de Liga, bien qu'il évolue au Racing en prêt du Stade Rennais jusqu'en juin 2027. Sa valeur marchande est actuellement estimée à environ 20 millions d'euros.

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L'âge du joueur, ses statistiques offensives et sa capacité à s'adapter au football espagnol figurent parmi les principaux facteurs qui l'ont placé parmi les options envisageables pour renforcer la ligne offensive du club catalan.

Son dernier but est intervenu face à l'Espanyol, lors du match qui s'est soldé par une victoire du Racing 2-1, offrant à son équipe trois points après une série de rencontres sans victoire.

Zabiri a également réussi à marquer sur la pelouse du Spotify Camp Nou, lors de la défaite de son équipe face au Barça sur le score de 7-2, réalisant l'un de ses rêves en jouant et en marquant dans le stade du club qu'il supportait depuis son enfance.

L'intérêt de Deco pour Zabiri ne se limite pas à ses qualités techniques et à ses statistiques offensives, mais s'étend aussi à l'aspect économique. L'attaquant a rejoint le Stade Rennais en provenance de Famalicão, pour environ 10 millions d'euros, mais ses performances en Espagne ont fait grimper sa valeur marchande à près de 20 millions.

Une opération complexe

Toutefois, tout club désireux de le recruter se heurte à des complications liées à sa situation, car le Racing Santander dispose des services du joueur en prêt jusqu'au 30 juin 2027, sans option d'achat, tandis que son contrat avec le club français court jusqu'en 2029.

Le montant de la clause libératoire figurant dans son contrat dépasse les 20 millions d'euros, ce qui donne au Stade Rennais le contrôle de son avenir et rend impossible son rapatriement anticipé au cours de la saison en cours, ce qui limite les possibilités de manœuvre pour le recruter lors du mercato hivernal.

Yasser Zabiri avait déjà publiquement exprimé son admiration pour le Barça, lui qui suivait les matches de l'équipe durant son enfance. L'attaquant marocain a été sacré meilleur buteur de la Coupe du monde des moins de 20 ans, remportée par la sélection de son pays l'année dernière, un exploit qui a contribué à attirer l'intérêt du Stade Rennais et à le recruter par la suite.

À l'été 2027, le Barça pourrait étudier la possibilité de recruter Zabiri, s'il continue d'afficher le même niveau offensif.

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