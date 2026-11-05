La star du Real Madrid suscite l'inquiétude : je souffre d'une vive douleur

La star du Real Madrid a suscité l'inquiétude quant à son état de santé après le match de son équipe face au club grec de l'AEK Athènes, hier mercredi, en Ligue des champions.

Le Real Madrid a poursuivi sa série de victoires nationales et continentales avec un succès difficile sur la pelouse de l'AEK Athènes sur le score de 3-2, mercredi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions.

La participation d'Éder Militão, durant les 90 minutes, a constitué l'un des faits marquants du match du Real Madrid à Athènes.

Le défenseur central brésilien n'avait plus disputé un match complet depuis le 15 avril, en Ligue des champions contre le Bayern Munich. Depuis, une blessure l'a éloigné des terrains pendant six mois, et il doit désormais retrouver progressivement sa condition physique.

Militão a déclaré à la chaîne du Real Madrid après le match : « Je me sens bien, mais je souffre beaucoup. Je suis heureux de revenir et de pouvoir pratiquer ce que j'aime tant, après six mois d'absence, et de pouvoir jouer 90 minutes. Nous devons tous être prêts car de nombreux matchs nous attendent. Mourinho gère les choses à merveille. »

Mourinho lui-même a reconnu qu'ils avaient un peu pris un risque avec lui : « Militão, avec qui nous avons un peu pris un risque, en le titularisant après une longue période. »

Il a ajouté : « Même Militão lui-même, avec un début un peu plus difficile pour retrouver la vitesse et le rythme du jeu, s'est ensuite stabilisé et a livré un très bon match. »

Le joueur brésilien a également parlé de Vinicius sur la chaîne TNT en déclarant : « C'est quelqu'un de toujours optimiste. Les choses ne se passent pas comme il le souhaite actuellement, mais il ne cesse jamais de travailler. Je pense que tout le monde remarque qu'il continue d'essayer et que, malheureusement, il ne marque pas de buts. »

Il a conclu : « Mais je pense qu'il continue d'apporter sa contribution, et même d'une manière importante. C'est un joueur très important pour nous dans notre équipe. Je pense qu'au bon moment, il dépassera cette malchance. C'est quelqu'un qui mérite beaucoup, et je pense qu'il reviendra en force. »