Alejandro Baldé vit un début de saison difficile avec le Barça, l'arrière gauche s'étant contenté de 12 minutes de jeu seulement, alors qu'il est clairement sorti des plans de Hansi Flick, malgré la volonté du joueur de rester au sein du club catalan et son refus d'envisager un départ lors du prochain mercato.

Selon le journal « Marca », le Barça et Flick ont autorisé Baldé à partir cet été, après avoir conclu qu'il ne serait pas l'option prioritaire au poste d'arrière gauche. Mais le joueur de 22 ans a décidé de poursuivre l'aventure avec l'équipe, lui qui est lié par un contrat courant jusqu'en juin 2028.

Baldé n'a disputé qu'un seul match en Liga, face à Racing au Camp Nou, où il est entré en jeu pendant 12 minutes. Il a en revanche manqué les six autres rencontres de la compétition, ainsi que le duel face au Feyenoord en Ligue des champions, et ne figurait pas non plus dans le groupe lors du match d'ouverture face à Elche.

Flick estime que Baldé est capable d'afficher un meilleur niveau et de contribuer davantage, mais il préfère actuellement s'appuyer sur Xavi Espart et Joao Cancelo, dont il juge la condition physique meilleure, dans le cadre de la concurrence au poste d'arrière gauche.

Malgré sa situation actuelle, Baldé ne songe pas à quitter le Barça, car il estime que la saison est encore longue et que la densité des matchs lui offrira des occasions de prouver ses capacités et d'obtenir davantage de temps de jeu, ce qui le pousse à s'en tenir à sa décision de terminer la saison avec l'équipe.

De son côté, le Barça ne verrait pas d'inconvénient au départ du joueur si sa position venait à changer, d'autant que le poste d'arrière gauche dispose de plusieurs solutions. Le club évalue par ailleurs la valeur de Baldé à environ 60 millions d'euros, une somme qui pourrait l'aider à améliorer sa situation financière et à renforcer son effectif en janvier.

Le Barça avait considéré le départ de Baldé comme une opération adéquate durant l'été, mais les négociations n'ont pas abouti en raison du refus par le joueur des offres qu'il avait reçues, dans un contexte d'intérêt de Manchester United, Manchester City, Benfica et Aston Villa.

Le Barça a besoin de vendre certains de ses joueurs avant de se montrer actif sur le marché des transferts hivernal, et le départ de Baldé pourrait être l'une des options envisagées, puisqu'il offrirait au club un retour financier et allégerait la masse salariale, sans que les dirigeants ne considèrent que son départ laisserait un grand vide dans l'équipe.