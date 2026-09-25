La star du Barça refuse de sous-estimer le Real : on ne peut pas les considérer comme « morts »

Pau Cubarsí, défenseur du Barça, s'est exprimé au sujet du Ballon d'Or, qui constitue l'un des débats footballistiques les plus en vue en ce moment.

Le journal Mundo Deportivo a rapporté les déclarations de Cubarsí, faites lors de l'émission Tu Diràs, sur les ondes de RAC 1.

Cubarsí, qui figure parmi les trente candidats à cette prestigieuse distinction, a déclaré : « Je n'ai pas l'habitude de m'intéresser à ces choses, car je préfère les titres collectifs. Je me concentre sur le fait de donner le maximum de ce que j'ai, et le reste viendra plus tard. »

Interrogé au sujet de Lamine Yamal, Cubarsí s'est montré catégorique dans sa position : « Je comprends qu'il fasse campagne en sa faveur, car c'est lui qui mérite le plus le Ballon d'Or, et nous espérons qu'il le remportera. »

L'absence de Pedri et de Raphinha de la liste des candidats a également attiré l'attention de Cubarsí, en particulier celle du joueur brésilien.

Le club catalan aborde la trêve internationale en tête du classement de la Liga, avec six points d'avance sur le Real Madrid.

Le défenseur central a reconnu qu'il ne s'attendait pas à un écart aussi important à ce stade de la saison, mais il a appelé à la prudence et a refusé de considérer le club madrilène comme hors course, déclarant : « Le championnat est très long. Nous ne pouvons pas les considérer comme morts. »

La blessure d'Andreas Christensen a également été évoquée lors de l'entretien, Cubarsí exprimant son regret tout particulier de l'absence du défenseur danois, qui était parvenu à retrouver un rythme de matchs et son rôle prépondérant au sein de l'équipe.

Interrogé sur la possibilité que le Barça ait besoin de recruter un autre défenseur central, l'international espagnol a admis que cela pourrait être une option.

Il a déclaré : « Il nous manque peut-être effectivement un autre défenseur central », mais il s'est empressé de saluer les ressources disponibles dans l'effectif de l'équipe, ajoutant : « L'effectif est complet et nous avons beaucoup de joueurs capables de compenser cette absence. »

Il a conclu : « Remporter la Ligue des champions serait un rêve. »