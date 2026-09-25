Fermin Lopez, la star du Barça, a affirmé que son coéquipier Lamine Yamal méritait d'être sacré Ballon d'Or récompensant le meilleur joueur du monde.

Lopez a déclaré lors de son entretien avec le journal Mundo Deportivo : « Il y a beaucoup d'Espagnols qui le méritent, mais si je devais choisir un seul joueur, je choisirais Yamal. »

Et d'ajouter : « Yamal est un joueur exceptionnel, et il a réalisé une année formidable avec le Barça. Il n'a peut-être pas pu montrer sa meilleure version lors de la Coupe du monde parce qu'il revenait de blessure, mais il a finalement été sacré champion, et je pense qu'il mérite le trophée. »

Il a insisté : « Il y a aussi beaucoup de joueurs espagnols qui le méritent. Pedri, par exemple, ne figure pas dans la liste des nommés, tout comme Raphinha. Pau Cubarsi a lui aussi réalisé une année formidable, mais si je devais choisir un seul joueur, je choisirais Lamine. »

Il a souligné : « La trêve internationale affectera un peu le rythme du Barça, car il y a beaucoup de joueurs qui effectuent de longs voyages, comme Raphinha, qui traverse une période formidable sur le plan physique et technique. Cela nous affectera peut-être un peu, mais nous voulons toujours disputer le plus de matches possible. La question du calendrier des matches mérite d'être revue, car ce sont finalement les joueurs qui en paient le prix. »

Lopez a fait remarquer : « Le Barça a fait un grand bond grâce aux nouvelles recrues, et il y a une forte concurrence aux différents postes. Je pense que Deco a fait un travail formidable, et les nouvelles recrues nous aident beaucoup. »

Il a expliqué : « Nous pouvons parler de la Ligue des champions, mais comme l'a dit Rodri, nous ne pouvons pas anticiper les événements, car nous traversons actuellement une bonne période. Et de mauvaises périodes viendront aussi. Nous devons avancer pas à pas, et je pense que nous progressons de plus en plus en tant qu'équipe. J'espère que nous atteindrons la Ligue des champions et que nous livrerons une bonne prestation, et j'espère que nous pourrons la remporter. »

Il a déclaré : « Quel joueur parmi les nouveaux visages t'a le plus surpris en sélection espagnole ? Je connaissais déjà Rodri, il ne m'a donc pas beaucoup surpris, mais je dirais Anthony Gordon. Nous avons affronté Newcastle deux fois en Ligue des champions, je crois, mais je ne le suivais pas beaucoup. Je n'ai pas regardé beaucoup de ses matches, et honnêtement il m'a beaucoup surpris, et je pense que c'est un joueur qui nous aidera énormément. »

Il a insisté : « Je pense que l'adaptation de Raphinha au poste d'avant-centre pur a été impressionnante. Personne ne s'y attendait, car il n'avait jamais joué à ce poste auparavant. »

Il a affirmé : « Est-ce que tu t'es fixé un nombre précis de buts pour cette saison ? Non. Il y a des gens autour de moi qui me fixent certains chiffres, mais j'essaie de ne pas y penser et de ne pas me mettre de pression. Moins tu te mets de pression, plus les buts viennent. »