La star argentine quitte la Liga en raison d'une offre brésilienne

Le joueur argentin Thiago Almada se rapproche d'un départ de son club de l'Atlético Madrid lors de ce mercato estival.

Selon le journal "AS", le club brésilien de Flamengo est entré dans des négociations avancées pour recruter Almada, tandis que l'Atlético Madrid attend d'encaisser 27 millions d'euros grâce à cette opération.

Flamengo a trouvé un accord avec le joueur sur les conditions personnelles, après avoir obtenu le feu vert de l'Atlético Madrid pour négocier avec ses représentants.

Le club madrilène avait recruté Almada il y a un an, après une saison remarquable disputée avec Lyon, en déboursant 20 millions d'euros pour obtenir 50 % de ses droits.

Mais le joueur n'a pas été à la hauteur des attentes lors de sa première saison sous le maillot de l'Atlético Madrid, ce qui a poussé le club à lui chercher une porte de sortie, et ce avant même le début de la Coupe du monde, afin d'éviter une baisse encore plus importante de sa valeur marchande.

Dans ce cadre, Mateo Alemany a fixé son prix de départ à la même valeur que celle payée par le club pour l'engager. Toutefois, Flamengo, qui entretient une relation solide avec l'Atlético Madrid, est déterminé à revoir son offre à la hausse.

Des sources confirment au journal AS que l'affaire pourrait se conclure pour un montant total avoisinant les 27 millions d'euros (30 millions de dollars). À ce jour, il ne reste plus qu'à s'entendre sur les modalités de paiement, qui ne devraient pas constituer un obstacle à la finalisation de l'opération.

Flamengo souhaite revenir dans la course à tous les titres, et il est prêt à dépenser de nouveau des sommes importantes cet été.

Après le retour historique de Lucas Paquetá en début d'année, c'est désormais au tour de Thiago Almada, qui signera un contrat de longue durée courant sur quatre saisons, jusqu'en 2030.

Selon les révélations de la journaliste Raísa Simplício, les représentants du joueur se rendront à Rio de Janeiro à la fin de cette semaine pour mettre la dernière touche à l'accord et satisfaire les derniers souhaits de l'entraîneur Leonardo Jardim.