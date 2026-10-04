La solide équipe des Pays-Bas retrouve son ancienne place après neuf ans : « Très surprenant »

Virgil van Dijk dispute dimanche soir sa 100e sélection avec les Pays-Bas. Le capitaine évolue à un poste très inhabituel pour lui : celui de défenseur central droit, aux côtés de son surprenant partenaire Teun Koopmeiners. Theo Janssen se demande si le vétéran de Liverpool (35 ans) se sentira mal à l’aise sur le côté droit.

Le sélectionneur Xavi Hernández a choisi Koopmeiners comme défenseur central gauche. Le gaucher de la Juventus remplace Jurriën Timber, avec qui on procède avec prudence après son retour d’une blessure persistante à l’aine.

Pour faire de la place à Koopmeiners, Van Dijk glisse sur le côté droit. « C’est très surprenant », commence Janssen. « Surtout parce que Virgil a indiqué pendant longtemps qu’il voulait jouer à gauche. Il est orienté vers la gauche. »

« Donc je suis curieux de voir comment il va s’en sortir et s’il se sentira mal à l’aise à ce poste. » Le présentateur Sjoerd van Ramshorst rappelle que Van Dijk a joué pour la dernière fois dans l’axe droit avec les Pays-Bas il y a neuf ans, et avec Liverpool il y a huit ans. « Je pense que cela en dit assez long », réagit Janssen.

« Ce n’est pas son poste, il le dit lui-même aussi. Je suis curieux de voir ce qu’il va faire aujourd’hui », poursuit Janssen. Xavi a ensuite donné des explications. « Je lui ai expliqué lors de notre première rencontre qu’il devrait peut-être s’adapter. »

« C’est le capitaine, le leader. Il s’adaptera certainement pour l’équipe. Surtout aujourd’hui, le jour où il fête sa 100e sélection », raconte Xavi, avant d’évoquer Koopmeiners. « Il joue comme défenseur central, parce que nous nous attendons à avoir besoin d’une très bonne relance. »

« Il est bon pour trouver l’homme libre et peut renverser le jeu. Il peut très bien passer et relancer. Nous voulons mieux attaquer et défendre, et Koop est fait pour cela », conclut Xavi.

Composition des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Van Dijk, Koopmeiners, Van de Ven ; Veerman, Reijnders, Gravenberch ; Summerville, Meerdink, Lang.

Composition de la Serbie : V. Milinkovic-Savic ; Gudelj, Babic, Pavlovic, Terzic ; Nedeljkovic, Lukic, Stankovic, Samardzic ; Cvetkovic, Tadic.



