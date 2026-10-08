La situation de Joan García : qui gardera les buts du Barça face à Getafe ?

La situation de Joan Garcia, gardien de but du Barça, reste incertaine quant à sa participation avec son équipe lors du match face à Getafe, samedi prochain, pour la huitième journée du championnat d'Espagne.

Joan Garcia est absent des terrains depuis le match contre le Racing il y a trois semaines, en raison d'une blessure, la douleur physique l'ayant empêché de disputer la seconde mi-temps de cette rencontre ainsi que la suivante contre Séville, lors de laquelle Dominik Livakovic a joué l'intégralité du match.

Joan Garcia s'entraîne avec le reste des joueurs du club catalan depuis mercredi dernier et il a bien récupéré, mais rien n'indique encore avec certitude s'il participera au match contre Getafe.

Le journal « Marca » a rapporté que la décision revient à Garcia, le principal problème étant la douleur qu'il ressent au genou, ce qui ne sera déterminé que lors de la dernière séance d'entraînement vendredi, voire samedi.

Prochains matchs BAR LaLiga 12:30 GET

Tout indique qu'il sera disponible, mais personne ne peut l'affirmer avec certitude car le club catalan a besoin de surveiller l'évolution de l'œdème dont souffre le gardien.

Le journal a précisé que Joan Garcia s'est entraîné normalement au cours des deux derniers jours, mais tout le monde doit attendre pour voir comment évoluera son état dans les heures à venir.

Si Garcia ne peut pas jouer, Livakovic sera le choix idéal, comme ce fut le cas lors du match contre Séville lors de la dernière journée avant la trêve internationale.

La performance du gardien croate n'a pas été bonne durant la trêve internationale, ses filets ayant encaissé 14 buts en 4 matchs dans le cadre de la Ligue des nations.



