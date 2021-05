La réaction de Neymar face aux allégations

L’attaquant du PSG s’est personnellement défendu face aux accusations dont il est la cible.

Neymar a été privé de son contrat de parrainage par le géant du vêtement de sport, Nike, parce qu'il aurait refusé de coopérer à une enquête sur une allégation d'agression sexuelle faite par un employé, a déclaré la société, une affirmation qui a été rejetée par la star du Paris Saint-Germain. L'incident aurait eu lieu en 2016 et l'enquête a été ouverte en 2018, Nike affirmant que le résultat n'était pas concluant.

La société s'est séparée de Neymar en août 2020 sans aucune raison donnée à l'époque, cependant, Nike a maintenant déclaré au Wall Street Journal que l'allégation faite contre l'international brésilien était un facteur.

Un porte-parole du footballeur a nié les allégations à travers un communiqué et la star auriverde a elle-même réagi via un message posté sur son compte Instagram.

"Depuis l'âge de 13 ans, lorsque j'ai signé mon premier contrat, j'ai toujours été prévenu : ne parlez pas de vos contrats ! Les contrats sont confidentiels. Contredire cette règle et prétendre que mon contrat a été résilié parce que je n'ai pas contribué de bonne foi à une enquête est absurde, c'est un mensonge", a-t-il lâché.

L'article continue ci-dessous

Et de poursuivre ensuite : « En 2017, je me suis à nouveau rendu aux États-Unis pour une campagne publicitaire, avec les mêmes personnes, elles ne m'ont rien dit, rien n'a changé ! En 2017, 2018, 2019, nous avons fait des voyages, des campagnes, d'innombrables sessions d'enregistrement. Et on ne m'a rien dit. Une affaire d'une telle gravité et ils n'ont rien fait. Qui sont les vrais responsables ? »

"On ne m'a pas donné l'occasion de me défendre Je n'ai pas eu l'occasion de savoir qui était la personne offensée. Je ne la connais même pas. Je n'ai jamais eu de relation. Je n'ai même pas eu la chance de parler, de connaître les vraies raisons de sa douleur. [...] Je suis fermement et fortement convaincu que le temps apportera les vraies réponses", a conclu le Parisien.

A noter que son père, Neymar Sr, a également commenté cette affaire sur UOL Sport et sur un ton ferme : "Nous avons été surpris par un événement survenu en 2016, dont personne ne se souvient. C’est très étrange, maintenant. Neymar ne connaît même pas cette fille, bien sûr, et cela sort de Nike après notre départ (…) C’est très étrange. Tout ceux qui quittent Nike sont accusés ainsi. C’est arrivé avec Cristiano Ronaldo et Kobe [Bryant]. Ils ont été dénigrés, et maintenant Neymar est accusé à tort. Si Nike veut faire du chantage, alors on va s’attaquer à Nike".