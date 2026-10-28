Hamza Abdelkarim suscite l'admiration des dirigeants du Barça, grâce à son comportement professionnel, son humilité et sa disposition à accepter son rôle avec l'équipe première, ou à renforcer les rangs de l'équipe réserve lorsque le besoin s'en fait sentir, dans une attitude qui reflète sa maturité malgré ses 18 ans seulement, selon le journal « Sport » catalan.

Le journal ajoute : « Il n'est pas facile pour un joueur de cet âge de gérer une telle situation, d'autant que l'attaquant égyptien a acquis une large notoriété dans son pays après sa participation à la Coupe du monde. Pourtant, Hamza a fait preuve d'une grande humilité et d'une grande lucidité, que ce soit en acceptant son temps de jeu limité avec l'équipe première, ou dans sa disposition à jouer avec le Barça Atlètic sous la direction de Juliano Belletti, lorsqu'on le lui demande. »

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Hamza Abdelkarim était présent à l'entraînement du Barça mercredi, alors que l'équipe reprenait le travail après les deux défaites douloureuses face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, lui qui avait suivi les deux rencontres depuis le banc sans y prendre part.

La dernière apparition de l'attaquant égyptien remonte au 17 octobre dernier, lorsqu'il a disputé son unique match jusqu'à présent avec le Barça Atlètic face à Utebo, inscrivant le but de l'ouverture du score pour son équipe sur penalty, lors d'une rencontre qui s'est soldée par une victoire du Barça 2-1 sur la pelouse du stade Johan Cruyff.

Lors de ses déclarations après la prolongation de son contrat jusqu'en 2030, Hamza a affirmé que sa priorité était d'obtenir du temps de jeu, peu importe que l'occasion se présente avec l'équipe première ou la réserve, insistant sur le fait qu'il ne voulait pas se mettre dans l'embarras.

Cette attitude reflète, selon le rapport, l'état d'esprit d'un joueur qui place les occasions de jouer et de progresser au-dessus des considérations liées au statut, et qui est conscient que disputer le plus grand nombre de matches possible l'aidera à s'adapter rapidement au style du Barça, différent de la nature du football auquel il était habitué avant son transfert au club catalan.

Des éloges de Flick et du vestiaire

L'admiration du Barça pour Hamza Abdelkarim ne se limite pas à sa disposition technique, mais s'étend à sa capacité à s'intégrer en douceur au sein du vestiaire de l'équipe première. Malgré son ambition de se disputer une place parmi les meilleurs joueurs du monde, il se comporte avec humilité et sans orgueil, et partage avec ses coéquipiers des moments de plaisanterie et de détente, malgré son naturel calme et sa tendance à la timidité.

L'attaquant égyptien conserve le même comportement lorsqu'il rejoint l'équipe réserve, sans jamais se sentir supérieur à ses coéquipiers, ni au-dessus de son rôle au sein du groupe.

L'entraîneur Hans Flick est satisfait de Hamza, que ce soit en raison de son comportement dans le vestiaire ou de ses performances à l'entraînement, mais le technicien allemand s'appuie actuellement sur d'autres options plus établies en attaque.

Le Barça se prépare à affronter le Deportivo Alavés samedi prochain, à 21 heures, heure espagnole, tandis que le Barça Atlètic rencontrera Arnedo à 18 heures, sur la pelouse du stade Johan Cruyff.

Que Hamza Abdelkarim ait sa chance avec l'équipe première ou la réserve, son objectif principal restera d'obtenir du temps de jeu et de saisir chaque occasion de prouver ses capacités, selon « Sport ».



