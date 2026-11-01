Danks gère son effectif dans un Klassiker mouvementé
L’entraîneur intérimaire Aaron Danks a de nouveau dirigé le Bayern Munich en l’absence de Vincent Kompany lors du Klassiker de samedi face au Borussia Dortmund, un choc entre les deux premiers du classement. La rencontre s’est achevée sur un spectaculaire match nul (2-2), après l’égalisation de Fabio Silva à la 90e minute.
Ce match à l’Allianz Arena a mis à rude épreuve l’effectif déjà diminué du Bayern.
Danks a dû procéder à plusieurs ajustements tactiques en raison de problèmes physiques survenus en cours de rencontre.
Trois nouveaux coups durs pour l’effectif bavarois
La liste des blessés du Bayern s’est considérablement allongée, Ismael Saibari et Serge Gnabry ayant tous deux dû sortir en première période. Saibari s’est blessé en suivant son tir repoussé, tandis que Gnabry a quitté le terrain en boitant quelques minutes plus tard.
Pour ne rien arranger, l’ailier Michael Olise a lui aussi été remplacé en fin de match après avoir reçu un coup.
Related Topics
Nathaniel Brown et Josip Stanisic ont été appelés à entrer tôt en jeu pour stabiliser l’organisation de l’équipe.
Danks reste fier de l’application tactique de son équipe
Malgré ces circonstances mouvementées, Danks a salué la discipline tactique de son équipe et sa maîtrise globale du match. « C’est un sentiment mitigé. Nous sommes très satisfaits de notre prestation, surtout en seconde période. Nous avons bien maîtrisé le match », a déclaré Danks.
« Dortmund possède un bon équilibre défensif, mais je pense que nous avons trouvé aujourd’hui de nombreuses façons de nous créer des occasions. »
« Évidemment, nous sommes déçus de ne pas avoir gagné au bout du compte, mais je peux dire aux joueurs que leur prestation a été irréprochable. Nous avons fait beaucoup de choses bien », a affirmé l’Anglais.
Un Bayern diminué se prépare à un défi européen
Le latéral Nathaniel Brown a partagé le sentiment de Danks, reconnaissant que les remplacements précoces avaient rendu la première période difficile à gérer.
Le Bayern conserve la tête de la Bundesliga devant Dortmund à la différence de buts.
Le club bavarois se tourne désormais vers son déplacement chez l’Atlético de Madrid, mardi, en Ligue des champions.