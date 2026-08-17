La pression monte sur Mbappé : plus droit à l'erreur, la saison des titres est arrivée

La star française Kylian Mbappé fait la une des médias espagnols après sa belle prestation lors du match amical du Real Madrid contre Schalke, remporté par les Merengue sur le score de 3-0.

Le réseau Foot Mercato a rapporté que les médias ont été clairs dans leurs articles et analyses : le joueur français doit apporter des titres au Real Madrid cette saison.

Mbappé a réussi à inscrire le but de l'ouverture du score dès les premières minutes de la rencontre, en profitant d'une mauvaise passe en retrait pour se retrouver seul face au gardien Karius et prendre le dessus sur lui en duel direct.

Mbappé a constamment été une source de danger pour la défense de Schalke, multipliant les appels dans le dos de la ligne défensive allemande. Il a également paru très impliqué sur le plan défensif et a fourni un effort manifeste dans la récupération du ballon. Finalement, Mourinho l'a remplacé à la mi-temps.

Il n'a fallu que 45 minutes à Mbappé pour que l'Espagne connaisse un véritable enthousiasme à l'égard de son niveau, mais le plus important est que les médias se sont empressés de lui rappeler que cette saison doit être celle des titres.

Par exemple, le journal AS a titré « Le patron, c'est toujours Mbappé », dans un article rendant un grand hommage à la star française. On pouvait y lire : « Mbappé est le véritable leader, sur le terrain, de ce projet bâti pour retrouver le chemin des titres. »

Dans un autre article, le journal a expliqué que Mbappé avait clairement été le meilleur joueur de la première mi-temps, et a écrit : « Si Kylian veut prétendre au titre de légende du Real Madrid, une grande partie de cet accomplissement devra se réaliser d'ici juin, et toutes les conditions lui sont favorables, car le club l'a entouré des meilleurs coéquipiers possibles, et à leur tête le meilleur de tous, Mourinho. La troisième tentative doit être la bonne. »

Le même message, ou presque, était présent sur la radio Cadena SER, où le célèbre commentateur Tomás Roncero s'attend à ce que Mbappé puisse soulever un grand titre au terme de sa troisième saison avec le Real Madrid.

Roncero a déclaré : « Je pense que la troisième saison sera celle de la réussite. Sur le plan statistique, Mbappé est un joueur unique en son genre, mais ce qui lui manque, ce sont les titres. Je pense que cela arrivera cette année. »

Ainsi, les 45 premières minutes qui ont ravi les supporters du Real Madrid et les médias madrilènes serviront aussi de rappel à Kylian Mbappé : il n'a plus droit à l'erreur cette saison, car on attend enfin de lui qu'il parvienne à conduire le Real Madrid vers la conquête de grands titres.